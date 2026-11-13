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8種食物你以為吃多會胖！營養師還清白：白飯也可放心吃

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾以為吃白飯會容易變胖，不過營養師指出，與其忌口，吃的份量跟型態才是重點。 示意圖／AI生成
許多民眾以為吃白飯會容易變胖，不過營養師指出，與其忌口，吃的份量跟型態才是重點。 示意圖／AI生成

有些人擔心吃太多會變胖，或者吃到某些特定食物「會增加體重」，不過營養師蕭瑋霖指出，有8種食物常被民眾認為「不健康」，但其實可以安心吃，例如雞蛋水果白飯咖啡。他強調「這些食物不用戒除，但也不代表可以無限吃」，吃的量跟吃的型態對才是重點。

蕭瑋霖在臉書指出，有8種食物大家觀念中以為要忌口，其實可以放心吃，包括：

1. 雞蛋：吃雞蛋重點是整體飲食型態，不是那一顆蛋，一天一顆對多數人沒問題

2. 水果：根據試驗發現，糖尿病患者在總熱量不變下吃水果，血糖沒有變差

3. 白飯和澱粉：低碳和低脂吃滿一年，體重只差 0.7 公斤

4. 堅果：從試驗結果來看，吃堅果沒有讓體重、BMI、腰圍變差

5. 全脂乳品：觀察研究中，全脂乳製品和腹部肥胖的關聯是反向的

6. 咖啡：每天3到4杯與較低的全因死亡和心血管風險有關，相當於可以降低死亡率

7. 黑巧克力：70%以上的黑巧克力，吃滿4週，能讓空腹血糖和壞膽固醇小幅下降

8. 豆漿：綜合41篇研究，大豆和異黃酮不影響男性睪固酮

另外有些民眾也因為高膽固醇問題，認為要避免攝取含有膽固醇的食物，不過專家指出，與其完全避開高膽固醇食物，她建議限制攝取肥肉部位及全脂乳製品中的飽和脂肪；同時攝取有益心臟健康的脂肪，如堅果、種子、酪梨及多脂魚類，因此不是避免吃膽固醇就對心血管有幫助。

真正理想的生活習慣，是及早建立心臟健康，比如增加高纖維食物攝取、限制飽和脂肪與添加糖的攝取，規律運動以及壓力管理，不要以為「年輕就不用擔心膽固醇問題」，高膽固醇在各年齡都有可能出現，因此上述8種食物雖不用戒除，但也不能無限吃，份量跟整體型態才是重點。

白飯 膽固醇 雞蛋 咖啡 巧克力 堅果 澱粉 水果 豆漿 鮮奶

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