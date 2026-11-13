晴暖好天氣要掰了 明天鋒面+華南水氣 下周三轉濕冷全台大降溫

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天鋒面及華南水氣影響，各地天氣不穩定。下周二短暫回暖，不過，下周三、下周四再轉涼。下周三冷空氣南下情形稍明顯，各地皆明顯降溫，可提前準備保暖衣物。未來1周天氣系統變化頻繁，關注最新天氣預報資訊。

今天為偏東風到東南風環境，各地大多晴到多雲，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島多雲零星有短暫雨情形。黃國致表示，各地較為炎熱，北部高溫28至30度、中部29至30度、南部29至32度、東部27至29度。今晚至明晨北部21至22度、中部20至22度、南部20至24度、東部21至22度，日夜溫差大。

他說，明天受到鋒面系統接近、通過，及華南水氣東移影響，各地雲量增多，上午多雲到陰，金門馬祖及澎湖地區逐漸有短暫陣雨發生。下午起西部及東北部地區轉局部有短暫陣雨天氣，東南部及恆春半島零星有雨。入夜後西部地區仍局部有降雨發生。受雲量增多及降雨影響，各地日間高溫略降，北部21至28度、中部21至28度、南部21至30度、東部21至27度。

周日至下周一東北季風稍增強，大台北、東部及恆春半島多雲局部有短暫雨，中南部山區亦零星有降雨發生，其他地區多雲到晴。北部及東北部地區稍轉涼，約20至27度、中部19至29度、南部20至31度、東部20至28度，中南部地區日間仍偏熱，夜晚清晨感受較涼。

黃國致表示，下周二東北季風減弱轉偏東風環境，北海岸、東部地區及恆春半島局部有短暫雨，其他地區多雲到晴。下午夜晚新一道鋒面逐漸接近，北部地區入夜雲量漸增。北部及東北部氣溫回升，北部21至29度、中部21至30度、南部21至31度、東部21至28度。

他說，下周三至下周四鋒面通過後東北季風增強南下，北部、東部、恆春半島及中南部山區多雲到陰局部有短暫陣雨，下周四雨區以迎風面及中部山區為主，其他地區維持多雲到晴天氣。

溫度方面，他說，下周三北部高溫約22至24度、中部約25至26度、南部約26至31度、東部約24至28度。夜晚清晨北部約18度、中部約17至19度、南部約18至22度、東部約18至21度。下周四氣溫再降，北部高溫約18至20度、中部約19至21度、南部約20至26度、東部約19至23度。當晚至下周五清晨北部約16度、中部約15至17度、南部約16至20度、東部約15至19度。

黃國致表示，今天東部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。周六澎湖、金門及馬祖地區有局部雷雨發生機會多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。