把握近期最後暖陽 賈新興：明天鋒面快閃 下周冷空氣南衝華南水氣夾擊

今天全台天氣溫暖舒適，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，白天各地高溫都能回升到30度左右，好好享受今天的陽光。周末快閃鋒面報到，明天午後變天 ‧ 苗栗至台南防較大雨勢。下周第二波偏強東北季風加上華南水氣夾擊，下周三至下周五濕冷範圍擴大。

下周冷空氣為何往南走？「阿留申低壓擋住出海路」。賈新興表示，冬季大陸冷高壓通常有兩條路徑，往東出海，影響中國東北及日韓；或往南直衝，影響中國長江流域以南、香港及台灣。

他分析，根據最新的下周三海平面氣壓圖顯示，日本北海道北邊盤據著一個強大的阿留申低壓，「像一堵牆，擋住了冷高壓往東出海的去路，迫使冷空氣只能一路往南直衝」，1024百帕等壓線直接壓到台灣北部，這就是下周三起降溫如此有感的關鍵推手。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天午後第一波快閃鋒面報到，各地轉為有局部短暫雨。其中，苗栗至台南有局部較大雨勢發生的機率。周日至下周一鋒面過後受第一波微弱東北季風影響，北北基宜及花東有零星短暫雨，午後山區亦有零星短暫雨。下周二天氣短暫空檔回溫。

下周三第二波偏強東北季風，加上華南水氣影響，他說，北部下周二高溫還有28度，但下周三鋒面及強東北風南下，白天高溫單日大跳水7度，直接跌至21度，下周四高溫更只剩18度。下周三至下周五清晨低溫下探17至18度，空曠處16至18度。南部今明高溫近30度，但下周三至下周六同樣有感降溫，白天高溫降至25至26度，清晨與夜間低溫下探18至20度，特別是下周三和下周五清晨最涼。

賈新興說，降雨範圍擴大至中南部，下周四至下周五不只吹強東北風，還伴隨華南水氣移入。下周四苗栗至南投有局部短暫雨，嘉義以北及宜花東零星雨。下周五台南以北及宜花有局部短暫雨，不再只是北部濕冷，中北部平地也轉為陰雨天氣。

下周末天氣可望反轉回穩，他說，最新模式修正顯示，下周六、22日降雨趨緩，天氣轉趨穩定，僅午後各山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。