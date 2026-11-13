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周六變天有風有雨 專家曝5個主要特徵 這時北東再度降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
周六變天，有風有雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
周六變天，有風有雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴天氣。不過，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天受華南雲雨帶東移影響，天氣轉趨不穩定，有5個主要特徵

他說，第1，預估華南雲雨帶明天午後抵達，周日清晨快閃遠離，影響時間不到12小時。第2，屆時台灣各地都有降雨機會，西部地區出現較大雨勢機會較大。第3，華南雲雨帶接近及通過之際，常易伴隨局部強陣風發生，各海面平均風5至6級或以下，陣風7至8級或以下，浪高1至2公尺。

林得恩表示，第4，華南雲雨帶通過後，東北季風立即接手，迎風面轉為北部及宜花地區，氣溫將會再度轉涼。第5，明天、周日高溫預測，北部、東半部地區24至28度，中南部地區27至31度，澎湖地區高溫26至27度，金門及馬祖則為22至25度之間；低溫預測：中部以北、東半部及金門、馬祖地區18至22度，南部及澎湖地區22至25度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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