聽新聞
0:00 / 0:00
東北季風減弱各地回暖 吳德榮：下周三鋒面+東北季風 冷空氣恐持續3天
今天至明天上午東北季風減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲，氣溫逐日升，東半部偶有局部短暫雨的機率。
溫度方面，他說，今天各地白天偏熱，早晚涼，北部17至30度、中部16至32度、南部17至33度、東部16至31度。
吳德榮表示，明天下午起短波槽接連快速掠過，各地雲量增多，降雨機率提高，氣溫略降。周日白天起好轉，降雨漸歇，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。下周二各地晴朗穩定，氣溫回升。
不過，吳德榮表示，下周三起鋒面及東北季風影響，冷空氣約持續2、3天，能帶來的平地最低氣溫，約與剛過的那一波類似。屬期末模擬，需觀察模式調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。