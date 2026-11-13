東北季風減弱各地回暖 吳德榮：下周三鋒面+東北季風 冷空氣恐持續3天

今天至明天上午東北季風減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲，氣溫逐日升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

溫度方面，他說，今天各地白天偏熱，早晚涼，北部17至30度、中部16至32度、南部17至33度、東部16至31度。

吳德榮表示，明天下午起短波槽接連快速掠過，各地雲量增多，降雨機率提高，氣溫略降。周日白天起好轉，降雨漸歇，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。下周二各地晴朗穩定，氣溫回升。

不過，吳德榮表示，下周三起鋒面及東北季風影響，冷空氣約持續2、3天，能帶來的平地最低氣溫，約與剛過的那一波類似。屬期末模擬，需觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。