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凌晨2時54分花蓮秀林規模3.1地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
11/13-02:54花蓮縣秀林鄉發生規模3.1有感地震
11/13-02:54花蓮縣秀林鄉發生規模3.1有感地震

2026年11月13日凌晨2時54分37秒，花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，震源深度約6.5公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府北北西方約6.5公里處。此次地震為本區帶來輕微搖晃，震央鄰近地區民眾有所感知。

最大震度2級地區:花蓮縣

根據中央氣象署資料，最大震度為2級，主要集中在花蓮縣秀林鄉及花蓮市。震度2級為輕震，多數民眾可以明顯感受到搖晃，懸掛物及電燈會輕微擺動，靜止中的汽車有輕微晃動。此類輕度地震通常不會造成明顯的建築物損害或安全威脅。

由於本次地震震度均低於3級，無需進行特別的避難或搶救措施。民眾仍應保持警覺，遇到震動時應遵守防震守則，如立即採取「趴下、掩護、穩住」動作，遠離窗戶與危險物。

雖然本次地震規模較小，但提醒大家做好地震防災準備，定期檢查家中建築安全，熟悉避難路徑與相關應變措施。如發生較大震度地震，請依照官方指示行動，保持冷靜以保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 花蓮縣政府

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