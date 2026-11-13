自幼不良於行的我，兩個月前跌倒肱骨骨折，因為未移位而不必手術，但三個月內手臂不能負重、肩膀受傷不能拿拐杖，以便骨骼順利癒合。我被禁閉在家中，哪兒也去不了，心情鬱卒。

意興闌珊之際，隨意上網瀏覽，在YouTube中看到許多AI短劇，我先挑選瀏覽次數較多的短劇觀賞，發現劇情曲折離奇、男女主角英俊美麗，連童星都粉雕玉琢，惹人憐愛。就這麼一部接著一部，不知不覺時間飛逝，心情也變好了。

藉AI短劇療傷，我竟上了癮。白天窩在電腦前追劇，到了該睡覺時還帶手機上床，半夜醒來仍習慣性地滑著手機。不知不覺中，作息變亂，眼睛乾澀，視力好像也變差了。每天沉浸在AI短劇中，我發現劇情離不開固定的招數，還常有誇張不合情理之處，慢慢地吸引力愈來愈小。

回診時，醫師要我盡快掌握時間復健，於是物理治療師教我熱敷、按摩、端正姿勢、運動治療，且叮囑我在家練習。更棒的是，還教我正確使用助步車，從此我的行動力提升，能安全地抵達的範圍更廣，獨立完成的事情擴增，注意力轉移到更多好玩且有意義之事，不再只侷限於追AI劇情。

感謝AI短劇，在我陷入困境、行動受限時，逗我開心，耐心陪我度過低潮。期盼當日子步入正軌時，平順地與它互道珍重。