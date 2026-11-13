醫師：高風險族群染B流 仍可能引發重症

每年秋冬進入流感流行季，不少人認為「A流比較嚴重、B流只是小感冒」。雙和醫院成人感染科主治醫師李繼弘說，A型流感病毒變異速度快、傳播範圍廣，B型流感雖然變異較慢，仍可能因為身體免疫力差而引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，因此不能單憑病毒類型判斷病情輕重。

根據衛福部疾管署監測資料，國內社區流行的流感病毒以A型H1N1為主，占94.7%。李繼弘說，A流除了感染人類，也可能感染雞、鴨、豬等動物，因此病毒基因變化機會較多，也可能引發跨國甚至全球大流行；B流主要在人類間傳播，變異速度相對較慢，以季節性流行為主。

A流在秋冬流感季前段較活躍，B流則在中後段接續流行，部分年度延續至春季，但兩者並無固定流行順序。兩者在症狀上也略有差異，A流常見會突然高燒、全身肌肉痠痛、頭痛及明顯倦怠；B流除了發燒、咳嗽、喉嚨痛，也可能伴隨小腿肌肉痠痛、惡心、腹痛或腹瀉，但兩者症狀可能重疊，無法單憑症狀區分。

李繼弘說，流感嚴重程度與患者健康狀況密切相關，65歲以上長者、5歲以下幼兒、孕婦、慢性病及免疫功能低下者，都是重症高風險族群，即使感染B流，也可能出現嚴重併發症。每年接種流感疫苗是預防重症的重要措施，疫苗可同時涵蓋當季選定的A型及B型病毒株，若感染流感，應及早就醫評估，並依醫囑使用抗病毒藥物，避免自行停藥。