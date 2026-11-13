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防變「泡芙人」 檢視BMI 也看腰圍與腰高比

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
相較於BMI，腰圍與內臟脂肪及代謝疾病的關聯更密切。圖／123RF
相較於BMI，腰圍與內臟脂肪及代謝疾病的關聯更密切。圖／123RF

台灣成人過重及肥胖率高達51.3%，相當於每兩位成年人就有一位體重超標。中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會昨發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」，首度提出「肥胖分期防治」概念，不必等健康惡化才開始治療，強調及早介入，可避免肥胖風險持續累積。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，新版指引並非全面推翻過去的身體質量指數（BMI）標準，而是改變肥胖診斷與介入策略。過去民眾習慣以BMI判斷胖瘦，但BMI只能反映身高與體重比例，無法區分脂肪與肌肉，更難看出脂肪究竟堆積在哪裡。

楊偉勛指出，部分民眾外觀看起來不胖，卻有脂肪肝或其他代謝問題，這類俗稱「泡芙人」的族群，屬於中心型肥胖，也就是腹部與內臟脂肪過多。相較於BMI，腰圍與內臟脂肪及代謝疾病的關聯更密切，因此新版指引將腰圍與腰高比納入評估，讓肥胖診斷更精準。

台大醫院內科部代謝內分泌科主任李弘元表示，肥胖是慢性疾病，脂肪堆積恐與死亡風險密切相關。新版指引建議BMI達24以上者，應進一步測量腰圍或腰高比；男性腰圍達90公分、女性達80公分，或腰圍除以身高的比值達0.5，即符合脂肪過度堆積的判定標準。BMI達30以上者，則可直接確立肥胖診斷，因為腰圍或腰高比通常已超過警戒切點。

新版指引另一項重大改變，是將肥胖依共病嚴重程度分為三期。李弘元說，第一期是尚未出現相關共病，重點在預防；第二期已有輕度至中度共病；第三期則出現重度共病，要積極治療，避免器官功能持續惡化。另外，新版指引將16類肥胖相關併發症與疾病納入評估與治療目標，涵蓋代謝疾病、心血管疾病、脂肪肝、肥胖相關腎病變、睡眠呼吸中止症等。

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，但相關副作用也引發關注。楊偉勛表示，飲食控制與運動仍是治療肥胖的基礎。但對部分嚴重肥胖患者而言，單靠生活型態調整難以達到理想效果，而隨著新型減重藥物問世，醫師可依病情搭配藥物治療，必要時考慮減重代謝手術，並重視長期體重維持。

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