聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／自製腸病毒疫苗 國衛院研發多價型拚外銷

聯合報／ 記者陳慶安／台北報導
台灣是少數具備完整疫苗鏈條的國家。聯合報系資料照
台灣是少數具備完整疫苗鏈條的國家。聯合報系資料照

疫苗是醫療史上偉大的發明，讓人類壽命大幅延長。台灣第一支自製腸病毒疫苗成功外銷，但仍有九成公費疫苗依賴外購。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所（簡稱感疫所）所長陳宜君指出，新興傳染病崛起及散播愈來愈快，必須自主研發疫苗因應，因此感疫所承接國家「疫苗產業韌性深耕計畫」，持續投入核酸等次世代疫苗平台。

除了全球疫苗供需失衡的結構性風險，隨著台灣已進入超高齡社會，傳統的疫苗在現代有不少局限。陳宜君解釋，傳統疫苗主要接種對象是體質相對健全的族群，只要適度刺激訓練就能誘發免疫力，然而長者免疫系統逐漸衰退，傳統疫苗保護力就常顯不足。

「過去認為減毒疫苗效果能提供終生免疫，但長期追蹤發現，麻疹、水痘疫苗在接種約20年後，保護力逐漸減弱。」陳宜君說，幼兒疫苗接種高覆蓋率國家，近年因境外移入個案引起的麻疹群聚都是例證。此外，原則上不建議免疫力低下的民眾接種減毒疫苗。

台灣疫苗成功外銷 國衛院串起產業鏈

陳宜君指出，感疫所被賦予「國家智庫」、「研發單位」與「轉譯機構」三大任務，除了辦理疫苗論壇並提出政策建言，更把基礎研究推進到臨床前試驗與技術移轉，協助跨越產品開發的「死亡之谷」。

以本土研發的腸病毒71型疫苗為例，醫院第一線採集病毒株，疾管署監測並挑選適合株種，國衛院則負責病毒株優化與製程開發，生技廠商接手量產與國際臨床試驗，再由食藥署嚴格把關，今年更成為台灣第一支自製成功、取得國際藥證並正式外銷的疫苗。

國衛究院感染症與疫苗研究所所長陳宜君。聯合報系資料照
國衛究院感染症與疫苗研究所所長陳宜君。聯合報系資料照

布局次世代疫苗 演練百日快速應變

「希望產政學研醫攜手歷經20年努力的好疫苗，能幫助更多國家，不只東南亞，歐美國家也有需求。」陳宜君說，腸病毒雖以亞洲流行為主，但歐美多國曾出現群聚感染並引發神經系統併發症，表示西方世界幼兒並非豁免於腸病毒威脅。由於常見的腸病毒株不只一種，感疫所也正研發「多價型腸病毒疫苗」，擴大涵蓋的病毒株範圍，以符合更多國際市場需求。

隨著生物科技的進步，開發並供應更安全、精準、接種者友善的新疫苗是全球趨勢。除傳統疫苗，國衛院也布局次世代疫苗技術，包括核酸疫苗平台與脂質奈米顆粒等藥物遞送系統技術。更深耕佐劑技術，以克服長者免疫老化，透過訓練先天免疫對抗變異病毒，甚至跨病原的廣譜保護以應對新興病毒，盼能在疫情大流行時降低每人所需的抗原量。

「台灣是少數具備完整疫苗鏈條的國家，絕對值得珍惜。」陳宜君表示，國衛院並且結合各界強化疫苗產業生態鏈，利用新建生物製劑廠演練「100天快速應變」。

疫苗 國衛院 腸病毒 多價型 韌性 外銷 產業鏈

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台東傳校園疫苗接種大烏龍！16學生誤打莫德納 縣府承諾追蹤半年

帶狀疱疹疫苗第二劑副作用比較多？研究揭54%出現不適 這些症狀要注意

走過瘟疫蔓延的戰場　專訪台灣防疫開路先鋒楊靖慧醫師

圖表看時事／神駒救命！圖解馬血如何製抗毒蛇血清 救回多少人

相關新聞

招商進度不明 前鎮漁港水產中心選前難啟

斥資廿四億元興建的高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心，因動線、攤商進駐意願等爭議，導致遲遲無法啟用，雖然漁業署九月間祭出前兩年免收費等優惠，但兩個月過去，依舊無法開幕，延宕已近半年。日前舊魚市場柱體纖維水泥板被撞破，鋼筋外露，再掀「粉飾太平」爭議。高雄區漁會表示，目前正優化攤商動線，但選前恐仍無法啟用。

健康主題館／自製腸病毒疫苗 國衛院研發多價型拚外銷

疫苗是醫療史上偉大的發明，讓人類壽命大幅延長。台灣第一支自製腸病毒疫苗成功外銷，但仍有九成公費疫苗依賴外購。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所（簡稱感疫所）所長陳宜君指出，新興傳染病崛起及散播愈來愈快，必須自主研發疫苗因應，因此感疫所承接國家「疫苗產業韌性深耕計畫」，持續投入核酸等次世代疫苗平台。

醫師：高風險族群染B流 仍可能引發重症

每年秋冬進入流感流行季，不少人認為「A流比較嚴重、B流只是小感冒」。雙和醫院成人感染科主治醫師李繼弘說，A型流感病毒變異速度快、傳播範圍廣，B型流感雖然變異較慢，仍可能因為身體免疫力差而引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，因此不能單憑病毒類型判斷病情輕重。

防變「泡芙人」 檢視BMI 也看腰圍與腰高比

台灣成人過重及肥胖率高達51.3%，相當於每兩位成年人就有一位體重超標。中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會昨發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」，首度提出「肥胖分期防治」概念，不必等健康惡化才開始治療，強調及早介入，可避免肥胖風險持續累積。

健康你我他／骨折在家追劇成癮 勤復健轉移注意力

自幼不良於行的我，兩個月前跌倒肱骨骨折，因為未移位而不必手術，但三個月內手臂不能負重、肩膀受傷不能拿拐杖，以便骨骼順利癒合。我被禁閉在家中，哪兒也去不了，心情鬱卒。

睡飽防失智 11/22好眠健腦講座報名

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興在「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」中提出預防失智「777」生活原則：每天走七千步、吃飯七分飽、睡足七小時以上。他指出，大腦中的類淋巴系統如同「廢物清除網絡」，在睡眠期間協助清除類澱粉蛋白、Tau蛋白等代謝廢物，因此睡眠不只是休息，更是大腦進行生理修復與代謝的重要時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。