健康主題館／自製腸病毒疫苗 國衛院研發多價型拚外銷

疫苗是醫療史上偉大的發明，讓人類壽命大幅延長。台灣第一支自製腸病毒疫苗成功外銷，但仍有九成公費疫苗依賴外購。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所（簡稱感疫所）所長陳宜君指出，新興傳染病崛起及散播愈來愈快，必須自主研發疫苗因應，因此感疫所承接國家「疫苗產業韌性深耕計畫」，持續投入核酸等次世代疫苗平台。

除了全球疫苗供需失衡的結構性風險，隨著台灣已進入超高齡社會，傳統的疫苗在現代有不少局限。陳宜君解釋，傳統疫苗主要接種對象是體質相對健全的族群，只要適度刺激訓練就能誘發免疫力，然而長者免疫系統逐漸衰退，傳統疫苗保護力就常顯不足。

「過去認為減毒疫苗效果能提供終生免疫，但長期追蹤發現，麻疹、水痘疫苗在接種約20年後，保護力逐漸減弱。」陳宜君說，幼兒疫苗接種高覆蓋率國家，近年因境外移入個案引起的麻疹群聚都是例證。此外，原則上不建議免疫力低下的民眾接種減毒疫苗。

台灣疫苗成功外銷 國衛院串起產業鏈

陳宜君指出，感疫所被賦予「國家智庫」、「研發單位」與「轉譯機構」三大任務，除了辦理疫苗論壇並提出政策建言，更把基礎研究推進到臨床前試驗與技術移轉，協助跨越產品開發的「死亡之谷」。

以本土研發的腸病毒71型疫苗為例，醫院第一線採集病毒株，疾管署監測並挑選適合株種，國衛院則負責病毒株優化與製程開發，生技廠商接手量產與國際臨床試驗，再由食藥署嚴格把關，今年更成為台灣第一支自製成功、取得國際藥證並正式外銷的疫苗。

國衛究院感染症與疫苗研究所所長陳宜君。聯合報系資料照

布局次世代疫苗 演練百日快速應變

「希望產政學研醫攜手歷經20年努力的好疫苗，能幫助更多國家，不只東南亞，歐美國家也有需求。」陳宜君說，腸病毒雖以亞洲流行為主，但歐美多國曾出現群聚感染並引發神經系統併發症，表示西方世界幼兒並非豁免於腸病毒威脅。由於常見的腸病毒株不只一種，感疫所也正研發「多價型腸病毒疫苗」，擴大涵蓋的病毒株範圍，以符合更多國際市場需求。

隨著生物科技的進步，開發並供應更安全、精準、接種者友善的新疫苗是全球趨勢。除傳統疫苗，國衛院也布局次世代疫苗技術，包括核酸疫苗平台與脂質奈米顆粒等藥物遞送系統技術。更深耕佐劑技術，以克服長者免疫老化，透過訓練先天免疫對抗變異病毒，甚至跨病原的廣譜保護以應對新興病毒，盼能在疫情大流行時降低每人所需的抗原量。

「台灣是少數具備完整疫苗鏈條的國家，絕對值得珍惜。」陳宜君表示，國衛院並且結合各界強化疫苗產業生態鏈，利用新建生物製劑廠演練「100天快速應變」。