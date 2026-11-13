睡飽防失智 11/22好眠健腦講座報名

疫苗是醫療史上偉大的發明，讓人類壽命大幅延長。台灣第一支自製腸病毒疫苗成功外銷，但仍有九成公費疫苗依賴外購。國家衛生研究院感染症與疫苗研究所（簡稱感疫所）所長陳宜君指出，新興傳染病崛起及散播愈來愈快，必須自主研發疫苗因應，因此感疫所承接國家「疫苗產業韌性深耕計畫」，持續投入核酸等次世代疫苗平台。

2026-11-13 02:08