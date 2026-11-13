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睡飽防失智 11/22好眠健腦講座報名
亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興在「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」中提出預防失智「777」生活原則：每天走七千步、吃飯七分飽、睡足七小時以上。他指出，大腦中的類淋巴系統如同「廢物清除網絡」，在睡眠期間協助清除類澱粉蛋白、Tau蛋白等代謝廢物，因此睡眠不只是休息，更是大腦進行生理修復與代謝的重要時間。
怎樣才能睡得好？聯合報健康事業部「失智時空記憶的旅人」11月22日將舉辦「告別大腦疲憊感」講座，邀請專家分享睡眠與健腦知識。
講師徐文雄為創智生技總經理，具TQUK Level 5睡眠康復管理師資格，將帶領民眾了解自身睡眠狀況，帶走專屬睡眠摘要報告；「失智時空記憶的旅人」主編陳韻如分享最新失智預防行動方案；全齡樂遊健康促進發展協會理事長鄭智宏強調「不熟悉的動作，才能有效練大腦」，將傳授居家也能練習的健腦動作。活動現正開放報名。
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