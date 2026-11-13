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外籍免費也沒用 前鎮漁港船員會館入住率僅百分之七

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導
前鎮漁港船員會館。聯合報系資料照
前鎮漁港船員會館。聯合報系資料照

高雄前鎮漁港斥資四億餘元興建的船員會館，先前每晚費用達一三八○元，船員住不起，入住率僅二成，經本報追蹤後，漁業署祭出船員入住僅需一百元，外籍船員住宿費則由船東負擔，等於免費入住；但近三個月，每天仍不到十名船員入住，漁業署強調，十一月魷魚船返港高峰，住房率會提升。

前鎮漁港獲中央挹注八十一億元全面整建，其中船員會館提供住宿、淋浴、祈禱、網路及休憩等多元服務，宣稱改善漁民返港生活條件，但去年六月啟用時，每晚要價一三八○元，多數月領不到兩萬元薪資的外籍船員反映根本住不起，營運至今年七月，每天平均僅約六名船員入住，被質疑功能不彰。

此事經本報九月間報導後，引起各界關注，農業部「亡羊補牢」，九月十六日宣布外籍船員只需付兩百元就可以入住，事後高雄海洋局又加碼，外籍船員住宿費再降至一百元，且由船東吸收負擔，等於提供外籍船員免費住宿環境。

不過據漁業署統計至今十月底，船員會館累計住宿共一萬五四三一人次，其中船員三一三六人次、占百分之廿點三。今年八月至十月近三個月，則有七八三人次船員入住，換算每日平均八點五人次，較啟用至七月底的日均數微幅增加，但每天平均仍住不到十名船員。依會館最多可容納一三六人入住計算，入住率僅百分之七。

漁業署指出，旅館業者十月廿六日完成住宿券印製，配合十一月初魷魚船返港高峰，船東已陸續安排船員入住，後續會追蹤住宿券使用與住房率變化。

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