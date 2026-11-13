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招商進度不明 前鎮漁港水產中心選前難啟

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導
斥資廿四億新建的前鎮漁港水產運銷中心仍在進行攤商動線優化改善，選舉前無法啟用。記者石秀華／攝影
斥資廿四億新建的前鎮漁港水產運銷中心仍在進行攤商動線優化改善，選舉前無法啟用。記者石秀華／攝影

斥資廿四億元興建的高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心，因動線、攤商進駐意願等爭議，導致遲遲無法啟用，雖然漁業署九月間祭出前兩年免收費等優惠，但兩個月過去，依舊無法開幕，延宕已近半年。日前舊魚市場柱體纖維水泥板被撞破，鋼筋外露，再掀「粉飾太平」爭議。高雄區漁會表示，目前正優化攤商動線，但選前恐仍無法啟用。

本報追蹤前鎮漁港八十一億元改建工程，其中廿四億元新建多功能水產品運銷中心，原本號稱打造成「台版豐洲市場」，不料工程驗收點交給漁業署，原定今年六月試營運，九月開幕，卻因攤位動線及管理費等問題「喬不攏」，包含將魚貨切割作業區及銷售區分開，違反魚販作業習慣等，加上因造價昂貴，營運成本增加，在效率大減、租金又變貴下，導致攤商集體抵制，成為藍綠交鋒焦點。

此事經本報披露後，高雄市海洋局與農業部、漁業署及高雄區漁會協調，決議前兩年免收清潔管理費與使用費，第三年起依正常營運機制收取相關費用，提高攤商進駐意願，但新水產運銷中心迄今沒有開張跡象，選前也恐難開幕。高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，正針對攤商動線進行優化，區漁會也期待盡快開幕。

多功能水產運銷中心開幕日遲未定案，一旁舊魚市場日前傳出柱體遭撞破露出鋼筋，海洋局當時澄清，受損梁柱並非前鎮漁港改建案相關設施，由於攤商持續營業，無法立即修繕，暫以纖維水泥板包覆柱體。結果網友發現，海洋局官網今年九月中旬公布的魚市場政績圖卡，標示已完成改善的包含「梁柱結構補強」，酸市府「想偷雞了事」。

據查，海洋局今年九月十六日在官網張貼「前鎮漁港整建看得見」政績貼文並附圖卡，強調魚市場去年十一月已完成結構補強、供排水管線等改善，直至日前包覆柱體的纖維水泥板被撞破，再掀波瀾。

記者再度前往直擊，「撞見」工人正在裸露鋼筋的梁柱上方裝設新水管，改善屋頂漏水問題。海洋局昨表示，前鎮魚市場原整建工程，包括樓板及梁柱結構補強，已於去年十一月依設計內容施工完成。目前施工部分，是高雄區漁會委託新增的老舊梁柱結構補強；考量早市攤商仍持續營運，為兼顧市場營運及施工安全，會在攤商遷入多功能水產品運銷中心後再補強。

新運銷中心爆發多項爭議，國民黨高雄市長候選人柯志恩前後幾次會勘後曾表示，「經費應花在刀口上，漁民過去多次提出需求卻遭忽視」。前鎮漁港在地立委同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則說，該處理已處理，中央已拍板優化方案。

高雄前鎮漁港舊魚市場梁柱上方清楚可見鋼筋裸露腐蝕。記者石秀華／攝影
高雄前鎮漁港舊魚市場梁柱上方清楚可見鋼筋裸露腐蝕。記者石秀華／攝影

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