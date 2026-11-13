招商進度不明 前鎮漁港水產中心選前難啟

斥資廿四億元興建的高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心，因動線、攤商進駐意願等爭議，導致遲遲無法啟用，雖然漁業署九月間祭出前兩年免收費等優惠，但兩個月過去，依舊無法開幕，延宕已近半年。日前舊魚市場柱體纖維水泥板被撞破，鋼筋外露，再掀「粉飾太平」爭議。高雄區漁會表示，目前正優化攤商動線，但選前恐仍無法啟用。

本報追蹤前鎮漁港八十一億元改建工程，其中廿四億元新建多功能水產品運銷中心，原本號稱打造成「台版豐洲市場」，不料工程驗收點交給漁業署，原定今年六月試營運，九月開幕，卻因攤位動線及管理費等問題「喬不攏」，包含將魚貨切割作業區及銷售區分開，違反魚販作業習慣等，加上因造價昂貴，營運成本增加，在效率大減、租金又變貴下，導致攤商集體抵制，成為藍綠交鋒焦點。

此事經本報披露後，高雄市海洋局與農業部、漁業署及高雄區漁會協調，決議前兩年免收清潔管理費與使用費，第三年起依正常營運機制收取相關費用，提高攤商進駐意願，但新水產運銷中心迄今沒有開張跡象，選前也恐難開幕。高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，正針對攤商動線進行優化，區漁會也期待盡快開幕。

多功能水產運銷中心開幕日遲未定案，一旁舊魚市場日前傳出柱體遭撞破露出鋼筋，海洋局當時澄清，受損梁柱並非前鎮漁港改建案相關設施，由於攤商持續營業，無法立即修繕，暫以纖維水泥板包覆柱體。結果網友發現，海洋局官網今年九月中旬公布的魚市場政績圖卡，標示已完成改善的包含「梁柱結構補強」，酸市府「想偷雞了事」。

據查，海洋局今年九月十六日在官網張貼「前鎮漁港整建看得見」政績貼文並附圖卡，強調魚市場去年十一月已完成結構補強、供排水管線等改善，直至日前包覆柱體的纖維水泥板被撞破，再掀波瀾。

記者再度前往直擊，「撞見」工人正在裸露鋼筋的梁柱上方裝設新水管，改善屋頂漏水問題。海洋局昨表示，前鎮魚市場原整建工程，包括樓板及梁柱結構補強，已於去年十一月依設計內容施工完成。目前施工部分，是高雄區漁會委託新增的老舊梁柱結構補強；考量早市攤商仍持續營運，為兼顧市場營運及施工安全，會在攤商遷入多功能水產品運銷中心後再補強。

新運銷中心爆發多項爭議，國民黨高雄市長候選人柯志恩前後幾次會勘後曾表示，「經費應花在刀口上，漁民過去多次提出需求卻遭忽視」。前鎮漁港在地立委同時也是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則說，該處理已處理，中央已拍板優化方案。