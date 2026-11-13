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護照遭駭 領務局10萬筆個資外洩

聯合報／ 記者陳熙文黃婉婷簡永祥／台北報導

駭客侵擾不斷，除了台灣企業之外，就連外交部領事事務局、台北市工務局也遭駭客入侵。數位部資安署副署長周智禾昨指出，近期約有十多家企業受害，導致高達八百萬個資外洩，而人工智慧（ＡＩ）協助駭客網攻已成國際新趨勢，呼籲企業與民眾提高警覺。

外交部領事事務局近日發現遭駭客入侵，取得民眾近十萬筆護照大頭照等個資外洩。領務局日前發出新聞稿，指今年十一月四日下午發現部分網站疑遭駭客入侵，不過，經程式修復及安全檢測後，均已恢復上線。

領務局指出，經查駭客取得的資料包括，今年九月三日至十一月二日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照管道上傳的部分護照大頭照，共計七萬二七○二個檔案，也有駐紐約辦事處自民國一○○年十月廿六日至今年十一月六日期間驗證的部分授權書掃描檔，共計二萬六○七二個檔案。

另外，民眾在今年九月一日至十一月九日，透過亞太經濟合作商務旅行卡（ＡＢＴＣ）線上填表網站申請的部分資料，包括申請人照片、申請案號、性別、申請類別、出生地、職務名稱及推薦機關，共七七四個申請案也遭外洩。

領務局指出，遭駭客竊取的護照大頭照及授權書掃描檔，不影響已核發護照效力及正常使用，民眾無須因此立即換發護照，相關授權書驗證效力及未來核發的ＡＢＴＣ卡使用上都不受影響。

周智禾昨天在行政院會後記者會中指出，台北市政府工務局大地工程處臉書專頁帳號密碼被盜、外交部領事事務局網站被駭客入侵，兩案已分別在九月底跟十一月初通報，目前均處理完成。

周智禾指出，91APP、易遊網等非屬資安法納管對象的民間企業，發生個資外洩時，企業是依各目的事業主管機關所定的個資安維辦法通報，再由主管機關通報給個資籌備處與數位部，掌握處理狀況。

周智禾說，ＡＩ協助駭客網攻成國際趨勢，日本、南韓近期皆有類似事件，台灣也有十餘家企業受害，導致八百萬筆個資外洩。提醒民眾對詐騙提高警，且數位部會提供相關技術資源與情資分享，協助民間與企業。

台積電昨也驚傳重大資安事件，有駭客在地下論壇兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達四點六萬筆紀錄、資料容量達六點九ＧＢ，揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。

對此，台積電證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前無證據顯示內部系統遭入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。外界推測，外洩資料應與外部雲端服務供應商有關，而非台積電核心資訊系統遭駭，這也使焦點從內部資安防護，延伸至第三方供應商的資料管理及資訊安全責任。

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不只領務局遭駭 數位部：近期10多家企業8800萬筆個資外洩

資安署：駭客用AI網攻成趨勢 約800萬個資受影響

大量個資外洩頻傳 數發部：可協助處理

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 但強調系統未見入侵證據

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