補助沒用？ 前鎮漁港船員會館入住率持續低迷 日均船員入住仍個位數

前鎮漁港船員會館去年6月啟用以來，入住率持續低迷，雖農業部與地方增加補助，船員只需自付100元，但近3個月入住的船員人次日均也僅約8.5人次，每天仍不到10人，漁業署則強調配合11月初魷魚船返港高峰，船東已陸續安排船員入住，後續將追蹤住宿券使用與住房率變化。

前鎮漁港船員會館以改善船員返港期間生活條件為目的，提供住宿、淋浴、祈禱、網路及休憩等多元服務，不過9月被報出原本是宣稱要改善漁民返港生活條件的會館，卻因為外籍船員多數月領不到2萬元薪資，根本住不起，中央與地方才緊急提出補貼，要鼓勵船員入住。

這座耗資約4.05億元、共64間客房的會館，去年6月啟用時每晚房價1380元，農業部9月15日宣布雙人房800元由中央與地方補助600元，船員只付200元，9月17日行政院會勘後，高雄市海洋局再加碼降至100元，由船東負擔，外籍漁工等於免費入住。

不過漁業署今天公布最新數據，從8、9及10月，近3個月統計有783人次入住。換算下來，8至10月船員日均約8.5人次，較啟用至7月底的日均約6人次微幅增加，但每天仍不到10人。

漁業署指出，截至10月底，會館累計住宿1萬5431人次，其中船員3136人次、占20.3%。漁業署10月13日公告補助作業要點，旅館業者10月26日完成住宿券印製，配合11月初魷魚船返港高峰，船東已陸續安排船員入住，後續將追蹤住宿券使用與住房率變化。