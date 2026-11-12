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奇美醫院AI助藥師排序患者、建議用藥 每天省下150分鐘提升留任率

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
奇美醫院院長林宏榮表示，透過藥師AI應用系統，單一病人的用藥評估時間從10分鐘縮短至6分鐘，整個流程每人每天可省下150分鐘。記者沈沛育／攝影
奇美醫院院長林宏榮表示，透過藥師AI應用系統，單一病人的用藥評估時間從10分鐘縮短至6分鐘，整個流程每人每天可省下150分鐘。記者沈沛育／攝影

奇美醫院針對藥師開發生成式AI系統，協助藥師建立患者優先順序、給藥建議，讓每個患者用藥評估時間省下4分鐘，整體流程每天每人省下150分鐘，成功讓原本離職率高的藥師陸續回流。

台灣醫學會今天舉辦台灣醫學周，邀請專家討論大型語言模型在醫療照護的應用。奇美醫院院長林宏榮表示，醫院藥師工作量大，一個人可能就要照顧100位患者，幾年前奇美醫院藥師一度離職率相當高，因此院方從AI著手，希望減輕工作負擔。

林宏榮指出，奇美醫院首先引進機械手臂、智慧藥櫃、智慧調劑台、搬運機器人，從藥物建議到實際配藥都有智慧科技協助。

奇美醫院更針對藥師開發生成式AI應用系統，過去藥師必須自行篩選出優先處理的患者，但現在AI系統能根據患者風險、用藥史等協助排序、給予初步用藥建議，再由藥師進行專業判斷。數據顯示，單一病人的用藥評估時間從10分鐘縮短至6分鐘，整體流程可為每個藥師每天省下150分鐘，如今藥師人力逐漸回流。

林宏榮指出，為降低AI幻覺、提升準確性，奇美醫院將AI連結線上實證藥學資料庫，這些整理過的藥物資訊都成為AI檢索的參考來源，有效提升AI的正確性。未來也將進一步將醫院AI連結許多醫師習慣用的臨床醫療實證資料庫，盼提升AI提供的建議準確度。

除了藥師，AI也逐漸應用在醫師及護理師的日常工作。林宏榮表示，醫師可透過AI整理病歷及住院病程摘要，AI也會主動提醒患者的更新資訊；護理師則可由AI協助撰寫護理紀錄、整理交班資訊，減少文書作業時間，有更多時間投入病人照護。

林宏榮說，AI也已經用在抗藥性細菌管理及抗生素使用輔助；透析照護則導入AI血壓預測系統，結合物聯網設備取得透析過程中的數據，預測病人血壓變化，提供醫療人員參考。

林宏榮表示，奇美醫院小家碧玉，沒有太多資源自行開發大型AI模型，而是以實際臨床需求為出發點，運用現有模型和資源，逐步應用在臨床，希望未來做到每個職類、每個工作流程都有AI工具協助，最重要的不是追求技術有多先進，而是確實減輕醫療人員負擔、提升病人安全。

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