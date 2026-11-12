公督盟：捐款系統遭攻擊 個資可能外洩已啟動防護

公民監督國會聯盟今天表示，捐款系統委外廠商遭境外IP攻擊，捐款者姓名、電話及捐款紀錄等可能外洩，已緊急啟動個資防護，提醒捐款者提高警覺，慎防陌生來電詐騙。

公督盟今天透過新聞稿表示，9日接獲捐款管理系統服務廠商「網絡行動科技（NetiCRM）」通知，得知其內部伺服器遭外部攻擊者入侵，廠商初步亦曾通報部分來自境外IP的異常攻擊行為，實際攻擊者身分及來源仍待查證。

公督盟表示，當時第一時間與委外廠商釐清影響範圍，並啟動預防性防護措施。但今天上午接獲廠商最新調查結果，發現攻擊者利用廠商內部系統漏洞取得管理權限後，進一步針對公督盟工作人員使用的電子郵件系統、相關管理帳號及捐款管理資料庫進行攻擊。

公督盟表示，目前已確認公督盟捐款資料庫曾遭複製，可能外洩的資料包括捐款者姓名、電子郵件、電話、地址及捐款紀錄等。信用卡部分，則因過去在系統設計上已特別採脫鉤處理，因此不屬於這次個資外洩的範圍。

公督盟表示，已調整應變措施，主動通知捐款者，並向主管機關內政部致電通報資安事件，同時尋求外部專業資安團隊協助，全面檢視相關帳號及系統安全。公督盟也將持續與NetiCRM合作處理後續事宜，釐清實際外洩資料範圍及可能影響，督促廠商落實系統修復，並檢討委外系統管理及個資保護機制。

公督盟說，目前已暫時關閉線上捐款頁面，民眾仍可自行透過ATM轉帳或銀行匯款方式捐款支持。

公督盟提醒，不會要求捐款者操作ATM、轉帳辦理退款或變更扣款設定，若接獲以「重複扣款」、「捐款設定錯誤」或「辦理退款」為由的陌生電話及訊息，務必提高警覺。如有疑慮，可透過公督盟官方電話（02-2367-1571）、電子郵件（ccw@ccw.org.tw）查證，或撥打165反詐騙專線。