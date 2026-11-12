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留存跨時代衣著風景 攝影展「時尚流聲」家庭照也時尚

中央社／ 台北12日電
國家攝影文化中心即日推出特展「時尚流聲：穿在身上的語言」，攝影家蔡榮豊作品「舒淇-飲食篇」也在展出之列，1997年亦曾刊登於「民生報」影視版。圖／蔡榮豊提供（中央社）
國家攝影文化中心即日推出特展「時尚流聲：穿在身上的語言」，攝影家蔡榮豊作品「舒淇-飲食篇」也在展出之列，1997年亦曾刊登於「民生報」影視版。圖／蔡榮豊提供（中央社）

時尚不是影視名流專利，國家攝影文化中心即日推出「時尚流聲」展，從家庭照、街頭攝影等貼近日常影像，讓人看見時尚無所不在，也能看見影像如何跨越時代留下時尚。

「時尚流聲：穿在身上的語言」展覽開幕式今天舉行，展覽由國立台灣科技大學設計系教師鄧博仁策劃。鄧博仁致詞表示，上午與攝影家莊靈通電話，莊靈告訴他「第一次有人將家庭照納在時尚攝影裡頭」，而家庭照也是展覽核心。

鄧博仁認為，時尚是從家庭出發，且終究回到家庭。因為許多人小時候穿著都是從爸媽教導開始，一直到長輩離開，從家庭照回望，偶然會發現「原來以前也穿得挺時尚」。相較於時尚就是要亮麗、不一樣的觀念，他認為勇於做自己就是時尚。

此次莊靈便展出不同主題的家庭照，包含「三代」與首次展出的「夏生母女與姪女姪兒們」。鄧博仁表示，「三代」拍攝的是莊靈的母親、妻子陳夏生與女兒，陳夏生在其中就像山一樣沉穩，他非常喜歡，連同未公開的「夏生母女與姪女姪兒們」展出。

已故攝影家鄧南光、李悌欽作品於展中展出，則展現跨越時空的時尚。如鄧南光1940年拍攝「台北第一舞廳（延平北路）」，畫面中女子的捲髮與捲瀏海、絲緞材質洋裝，盡顯昭和摩登時尚，而李悌欽作品也以不同女子衣著與姿態留下80年代流行痕跡。

攝影家蔡榮豊過去拍攝影星舒淇、歌手周杰倫等個人照片，還有攝影家林炳存鏡頭下的歌手張惠妹等，還原許多人對於「時尚」的認識，是從媒體上的明星形象開始。蔡榮豊表示，他從1980年代開始，參與了台灣商業及時尚攝影工作，此次作品進入美術館展出，讓他有機會與不同世代的創作者共同對話。

鄧博仁表示，人們每天選擇穿什麼衣服、如何打扮，甚至拍照時如何擺姿勢，其實都在表達自己。但別人眼中的你，未必是人所認識的自己。展中因此安排鏡面裝置，讓觀眾在觀看作品的同時，重新凝視鏡中的自己。

「時尚流聲：穿在身上的語言」分為「身上的語言」與「身上的風景」區，「身上的語言」區展出至2027年3月10日；「身上的風景」區展出至2027年3月14日。

家庭 攝影

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