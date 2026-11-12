不怕行程難安排…基隆、頭城推AI旅遊平台 助旅客規劃專屬路線

基隆港國際郵輪旅客眾多，酇侯資訊管理顧問運用國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）TAIWAN AI RAP平台資源，打造「港都AI智慧微旅行平台」，結合AI行程規劃及多國語言服務，協助旅客在有限的靠港時間內探索基隆。宜蘭頭城金魚厝邊則開發AI數位遊程，整合在地景點與店家資訊，讓旅客透過手機完成個人化行程規劃，留下專屬的頭城旅遊紀錄。

酇侯資訊總經理邱孝賢表示，國際郵輪旅客來自不同國家，語言相當多元，旅客下船後，通常只有約半天時間能在岸上活動，若選擇自由行，須花費不少時間事先規劃，包括交通方式、景點安排及餐飲選擇等。由於停留時間有限，旅客往往不敢前往太遠的景點，也擔心交通延誤，影響返回郵輪的時間。

因此，酇侯資訊打造「港都AI智慧微旅行平台」APP，於今年9月正式上線，目前已有約200家店家加入合作，旅客可以透過AI多國語言功能了解店家資訊、景點推薦、規劃行程，還可領取店家優惠。酇侯資訊也期望未來將這套智慧旅遊服務推廣至其他縣市。

宜蘭金魚厝邊執行長彭仁鴻也打造AI數位遊程，透過台灣AI RAP計畫，將既有地方資料整合至AI旅遊服務平台，讓旅客透過手機即可探索當地景點及店家。旅客使用平台，只需透過5個步驟，即可記錄到訪頭城的景點，首先掃描QR Code加入LINE官方帳號，再拍下當天穿著的鞋子，並回答幾個簡單問題，AI便會生成專屬的頭城旅遊路線，透過LINE傳送給旅客。

彭仁鴻表示，系統運用國網中心API及大型語言模型（LLM）進行推論，分析旅客可能感興趣的景點，再結合在地店家資料庫進行推薦，最後透過AI生成符合旅客個人喜好的旅遊內容，涵蓋不同歷史文化主題及旅遊風格，提供客製化行程。

彭仁鴻說，未來希望持續結合藝術、店家與觀光景點，從頭城老街拓展至整個小鎮，並促進國際交流。

酇侯資訊打造「港都AI智慧微旅行平台」APP，於今年9月正式上線。記者柯美儀／攝影

金魚厝邊執行長彭仁鴻也打造AI數位遊程，旅客只需5個步驟即可記錄到訪頭城的景點。記者柯美儀／攝影