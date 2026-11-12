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國外碳權抵碳費可望明年上路 最高抵扣5%、不可重複計算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今預告「國外減量額度認可準則」草案，開放排碳大戶未來可透過國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高5%。記者劉學聖／攝影
環境部今預告「國外減量額度認可準則」草案，開放排碳大戶未來可透過國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高5%。記者劉學聖／攝影

台灣已進入「碳排有價」時代，排碳大戶今年繳出第一筆碳費，但目前僅開放事業單位使用國內碳權抵扣碳費，環境部今預告「國外減量額度認可準則」草案，開放排碳大戶未來可透過國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高5%，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。

氣候變遷因應法第27條，企業以國外溫室氣體減量額度來扣抵國內碳費或總量管制義務，必須符合環境部所訂定的認可準則。

環境部指出，現行法規已明定僅非高碳洩漏風險產業可使用，且扣抵上限最高5%，避免排擠國內減碳投資。環境部參考國際經驗，進一步訂定「國外減量額度認可準則」，規範申請認可程序、資訊揭露要求，且僅限碳費收費對象、總量管制事業及中央金融主管機關指定機關（構）可申請。

認可準則明定，事業單位申請的國外額度必須是2021年以後產生、與地主國的國家自定貢獻(NDC)維持一致性，並能明確反映於其國家溫室氣體清冊或透明度報告，以及符合巴黎協定規範等，但核能、容易產生爭議的伐木林業專案、延長化石燃料使用的措施則不予認可。

氣候變遷署署長蔡玲儀說，環境部後續會公布「正面清單」，參考國際在巴黎協定下對碳權品質的要求，列出合格專案類型或減量方法。

再者，國外減量額度須取得專案地主國締約方授權，並完成國際認可的「相應調整」，也就是說，地主國自己不能重複計算該筆減碳成效，且須正式註銷。經認可額度後，事業單位也只能專用於碳費扣除或總量管制抵銷，不能再拿去宣稱企業ESG或產品碳中和，嚴防雙重宣告。

蔡玲儀表示，認可準則就是把不得重複計算額度、碳權品質要求講清楚，避免企業買國際上的便宜碳權，誤以為可以拿來抵碳費，錯誤投資。經認可的國外額度，其專案來源、專案類型、認可數量及註銷使用情形等都將公開於政府平台，供各界追蹤流向。

蔡玲儀說，草案預告期30天，後續將召開研商公聽會，經法制作業程序，預計最快明年元月上路。但她強調，國外減量額度只是輔助工具，企業在國內的自主減量計畫才是優先。

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