京劇名家于魁智、李勝素領銜 17日起演出經典戲碼

京劇名家于魁智、李勝素將率領「中國戲曲學院」成員來台，17日起至22日在台北國家戲劇院演出「四郎探母」、「楊門女將」等多部經典戲碼，今天舉行抵台記者會。

于魁智致詞表示，這是他第27次來台演出，「每次都有回家的感覺」，回想自己1993年還是青年演員時，隨前輩藝術家袁世海、杜近芳等人首次來台，從那時起就深深感受到台灣觀眾對傳統文化的熱愛。

于魁智表示，去年帶「中國戲曲學院」的團隊首度來台，團員多是年輕學生，他和主辦方心裡其實有些擔心，對於站上台灣這樣高水準的舞台、接受觀眾檢驗，心裡仍然忐忑，「當首場演出之後，台灣觀眾無論是對知名演員還是年輕新秀，都給予熱情鼓勵，掌聲不斷，我才放下心來」，去年最後一場謝幕時，台下觀眾高喊「明年再來」，今年他們便「如約而至」。

此次演出帶來「四郎探母」、「楊門女將」、「群英會．借東風．華容道」、「太真外傳」、「鎖麟囊」、「紅鬃烈馬」等戲。

戲曲作家王安祈致詞表示，她特別推薦「太真外傳」、「楊門女將」這兩場戲。其中的「太真外傳」，她個人最喜歡的兩段，一是寫楊貴妃到華清池沐浴，以京劇虛擬寫意的方式表現，從脫衣、下水、洗浴到起身，「浪漫」又「富麗堂皇」；二是結尾重逢，此時楊貴妃已位列仙班，唱來低迴婉轉又空靈，充滿哀而不傷的淡雅韻味，令人回味。