首場核能公投意見發表會 廢核平台：國民黨拿不出具體方案

核能公投今下午舉辦第一場公投意見發表會，全國廢核行動平台會後發聲明批評，從傳統核電重啟到新式核能、SMR，正方代表、國民黨立委牛煦庭都拿不出具體答案，顯見國民黨根本沒打算負責任的提出能源規畫，僅是將能源政策當成選舉動員與政治攻擊的藉口。

今天的核能公投意見發表會，代表立法院提案的正方代表是國民黨立委牛煦庭，反方代表則是行政院派出的民進黨立委陳培瑜，兩人針對電力成本、能源政策進行意見交鋒。

針對牛煦庭於發表會，再度以台電虧損、電價上漲及空氣汙染作為支持核電的理由，全國廢核行動平台表示，這些都是國民黨反覆炒作十年的毫無新意的老論述，甚至早已被澄清無數次。

全國廢核行動平台進一步說，台電財務壓力主要受到國際燃料價格波動影響，為穩定物價、抑制通膨，長期吸收部分燃料成本、未能足額反映發電成本，即使台灣仍有核電，也無法避免國際能源價格上漲帶來的衝擊，且自2016年推動能源轉型以來，整體空汙排放已有明顯改善。

全國廢核行動平台批評，提案方國民黨至今拿不出具體能源政策，持續將能源問題推給非核家園，牛煦庭在場上大談核電可以降低電價，但若重啟老舊核電廠，重做耐震安全評估、老舊設備更新汰等成本恐要耗費上千億元，新蓋一座大型核電機組更可能要花費5千億到1兆，算下來核電根本無法降低電價。

對於陳培瑜追問國民黨在公投理由書提出的三個方案，包括在核四廠區興建新一代大型機組或SMR、利用SMR進行海水淡化，以及結合新一代核能、碳捕獲與封存（CCS）及核能產氫等構想，要求牛煦庭說明具體方案，牛煦庭卻不敢正面回答。

全國廢核行動平台指出，事實上，國際上SMR至今尚未商轉，且技術不成熟，核廢料比傳統核電廠多出2到30倍，發電成本更是高昂。

廢核平台質疑，如此重大的能源建設，有沒有經過專家學者討論？有沒有完整可行性評估？還是只要喊出新技術、新願景，就想倉促上路？能源政策不是家家酒，更不能拿全民的未來當成政治實驗。

廢核平台說，台灣至今沒有高階核廢料最終處置場址，也缺乏完整最終處置制度，國民黨既然支持核能，為何不提出核廢料處置專法、推動選址制度及地方參與機制？為何不先交代核電重啟與新建機組的完整成本與安全風險，再要求全民承擔？

全國廢核行動平台強調，正方代表從傳統核電重啟到新式核能、SMR，依然拿不出具體答案，連核電要怎麼重啟、SMR要蓋在哪裡、核廢料要如何處置都說不清楚，卻要全民花費8.1億元陪著打一場沒有實質政策內容的公投。呼籲國人在11月28日公投第22案投下「不同意票」。