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普立茲獎作品化身舞蹈 「成為海洋」反思人與自然關係…台灣編舞家也參與

中央社／ 台北12日電
編舞家李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltán）攜手推出跨國共製舞作「成為海洋」，13日將在台灣首演，以群舞跟獨舞交錯，思考人與自然之間的關係。圖／兩廳院提供（中央社）
編舞家李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltán）攜手推出跨國共製舞作「成為海洋」，13日將在台灣首演，以群舞跟獨舞交錯，思考人與自然之間的關係。圖／兩廳院提供（中央社）

以美國作曲家亞當斯獲普立茲獎之作Become Ocean為創作基礎，LEE\VAKULYA（李貞葳、法庫亞．佐坦）「成為海洋」舞作將在台灣首演，以群舞跟獨舞交錯，思考人與自然之間的關係。

美國作曲家亞當斯（John Luther Adams）原樂曲Become Ocean除了描繪自然之美，也對全球氣候變遷提出省思。音樂中的堆疊、推進與回返，成為LEE\VAKULYA發展舞蹈的重要線索。今年2月在德國達姆施塔特州立劇院世界首演，至今在德演出10場，這週將首登國家戲劇院演出。

台灣編舞家李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltán）兩人沒有直接將音樂化為具象的「海浪」，而是將音樂的結構與能量轉化成舞者的肢體語彙：作品也從海洋延伸至環境與人類的關係，思考自然既是生命的來源，也可能以巨大的力量影響甚至改變人類的生存，進一步思考人類與自然之間既依存又脆弱的關係。

來自德國黑森州當代舞團的12名舞者時而各自移動、時而匯聚成群，在水般柔軟與冰般緊繃的身體狀態之間轉換。「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）盛讚作品讓約翰．路德．亞當斯的海洋樂章化為舞台上的生命力。

舞作結合舞蹈、裝置、服裝與燈光，透過不同創作媒介形塑舞台的空間與視覺。服裝與旅德時裝設計師Damur（黃世舜）合作，從作品「流動」與「變形」的概念延伸設計；燈光由徐子涵設計，德國觀眾就形容「像置身夢境」、有人感受到「置身水下」，更有觀眾表示觀看過程中彷彿「成為海洋」。

2026秋天藝術節「成為海洋」將於11月13日至14日演出，地點在台北國家戲劇院。

普立茲獎 海洋 氣候變遷

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