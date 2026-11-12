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下周2波東北季風接力！北台灣低溫探18度 桃園以北、東部有雨

中央社／ 台北12日電
氣象署表示，明天僅基隆北海岸、大台北山區、東部零星雨，14日華南雲雨區東移，西部及宜蘭有雨，局部地區防明顯降雨，下週兩波東北季風接力，桃園以北、東部有雨，低溫探18度。低溫示意圖。圖／AI生成
氣象署表示，明天僅基隆北海岸、大台北山區、東部零星雨，14日華南雲雨區東移，西部及宜蘭有雨，局部地區防明顯降雨，下週兩波東北季風接力，桃園以北、東部有雨，低溫探18度。低溫示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，明天僅基隆北海岸、大台北山區、東部零星雨，14日華南雲雨區東移，西部及宜蘭有雨，局部地區防明顯降雨，下週兩波東北季風接力，桃園以北、東部有雨，低溫探18度。

交通部中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部和恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。

賴欣國指出，14日花東和恆春半島有些零星降雨機會，下午西半部及宜蘭地區受到華南雲雨區東移影響，將轉為短暫陣雨，留意局部地區有較明顯降雨。

11月15日、16日東北季風增強，賴欣國表示，迎風面桃園以北、東半部和恆春半島可能有些降雨，新竹以南多雲到晴，西半部山區也有零星降雨機會。

賴欣國指出，17日第一波東北季風將稍微減弱，但鋒面接近，北部、東半部地區和恆春半島可能有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

18日鋒面通過後，隨後東北季風會增強，賴欣國表示，18日北部、東半部和中南部山區有局部短暫陣雨，19日僅剩桃園以北、東半部和新竹以南山區有些降雨機會。

氣溫部分，賴欣國指出，今天、明天溫度類似，各地高溫約攝氏28度至30度，14日中部以北、東半部因為下雨，高溫稍降到26至28度，南部則不受影響。

賴欣國表示，15日中部地區氣溫將回升，北台灣則在15、16日受東北季風影響，高溫約24至25度，17日氣溫再度回升，他提到，第二波東北季風強度可能較強，與前幾天的東北季風相近，但實際強度仍待觀察，預計18日北台灣高溫將降至約22度，19日低溫則可能下探18至20度。

東北季風 低溫 氣象署

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