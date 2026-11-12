民團韌性城市調查 2026縣市長選將聚焦綠能發展

台灣再生能源推動聯盟（TRENA）今天公布「2026縣市首長候（參）選人韌性城市調查」結果。在回覆2035能源治理藍圖等議題中，綠能發展不分藍綠，為跨黨派共同關注的重要政策方向。

TRENA調查涵蓋全台22縣市（含離島），共邀請45位主要縣市長候（參）選人回覆2035能源治理藍圖、城市防災與公民參與三大政策議題。

TRENA今天舉行記者會，指出至11月10日，共18位候（參）選人完成回覆。

TRENA副理事長張雅惇說，TRENA於10月15日發布民間版「能源轉型白皮書2026」，特別新增「地方政府能源轉型建議」專章，提出八大行動指引，希望地方政府不只是配合中央政策，更能主動規劃適合在地條件的能源轉型路徑。

張雅惇指出，隨著地方統籌分配款增加，地方政府擁有更多財政資源，如何將新增預算投入城市能源自主與防災韌性，延續10年、15年的政策，是下一任地方首長必須面對的重要課題。

TRENA今年首次獨立針對縣市長候（參）選人提出三大能源韌性必考題：第1題就是2035韌性能源城市藍圖，如何發展因地制宜的再生能源，提升能源自主；第2題是災害來了，城市如何結合分散式能源、儲能與社區防災，維持關鍵設施與必要民生用電；第3題是綠能發展如何落實公民參與，讓地方共享綠能發展成果。

TRENA也要求候（參）選人說明執行措施，包括政策由誰負責統籌協調、預算從哪裡來、什麼時候完成，及如何公開資訊讓市民監督。

TRENA秘書長高茹萍說，未回覆調查並不代表候選人或參選人完全沒有能源政策；同樣，願意回覆也不代表其政策已經足夠完整。調查真正檢視的核心，在於政策究竟有多具體，及未來能不能真正落實。

TRENA從18份候（參）選人回覆中，整理出值得關注的政策面向，有關2035韌性能源城市藍圖部分，各縣市候（參）選人提出不同的能源轉型政策構想，反映地方產業結構與自然資源的差異。

TRENA指出，民進黨新竹市參選人莊競程提出制定2035能源轉型路徑圖，結合屋頂光電、竹科資源、弱勢節能及綠領人才培育；民進黨台南市長候選人陳亭妃提出「一區一韌性中心、一里一防災光電站」，希望透過光電、儲能和微電網，讓防災據點在停電時至少維持72小時必要供電。

另，國民黨桃園市候選人張善政提出結合水圳與工業放流水發展小水力，並設定再生能源、儲能及產業脫煤目標；國民黨台北市長候選人蔣萬安提出建築能效、工商服務業節能及公民電廠加碼集資輔導措施，回應高密度城市的能源需求。

有關綠能發展部分，TRENA觀察到不同候（參）選人提出了多種公民參與構想，莊競程提出綠能參與式預算，由居民共同決定韌性建設與收益用途，並提供行政協助；蔣萬安提出公民電廠集資設置光電，每瓩加碼補助新台幣5000元，並提供專責窗口輔導；民進黨屏東縣長參選人周春米提出大武山公民電廠合作社案例，透過共同投資與經營落實地方收益共享。

在能源轉型政策執行部分，TRENA肯定陳亭妃及莊競程，他們均在政策回覆中提出由市長親自主持跨局處推動小組。另外，謝龍介及柯志恩都提出由副市長統籌、三階段推動時程，並以透明儀表板公開發電、審查及回饋金流向，納入公民團體監督。

TRENA邀請全民共同關注地方能源治理，一起為下一個四年的韌性城市嚴格把關。