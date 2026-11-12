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月經貧窮不只發生在低收入國家 台灣近3成曾為省錢減少更換生理用品

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
財團法人全球小紅帽協會創辦人林薇指出，調查發現，台灣約28%女性曾為了節省開銷而減少更換生理用品，14%曾因生理用品支出感到經濟負擔，9%曾面臨生理用品與生活必需品之間的兩難。記者沈沛育／攝影
財團法人全球小紅帽協會創辦人林薇指出，調查發現，台灣約28%女性曾為了節省開銷而減少更換生理用品，14%曾因生理用品支出感到經濟負擔，9%曾面臨生理用品與生活必需品之間的兩難。記者沈沛育／攝影

月經是女性正常生理現象，但購買衛生棉對部分人造成經濟負擔。財團法人全球小紅帽協會創辦人林薇指出，月經貧窮並非只發生在低收入國家，即使台灣、日本、英國等相對富裕的國家，也有人必須在購買生理用品、支付房租及購買食物之間做選擇。協會調查發現，台灣約28%女性曾為了節省開銷而減少更換生理用品，14%曾因生理用品支出感到經濟負擔，9%曾面臨生理用品與生活必需品之間的兩難。

台灣醫學會舉辦台灣醫學周演講，邀請專家討論台灣月經現況和月經教育。林薇表示，過去台灣社會對月經貧窮缺乏認識，協會因此嘗試建立相關定義，當一個人因經濟困難，無法取得足夠的生理用品，或必須減少更換頻率、在生活必要支出與生理用品之間取捨，就屬於月經貧窮。當月經貧窮有了名稱，才開始有人說出自己的經歷，也有老師、社工發現學生面臨相同困境，顯示這並非新出現的問題，而是長期存在卻被忽略的社會現象。

根據世界銀行2021年統計，全球至少有5億名女性正經歷嚴重月經貧窮。林薇指出，戰爭、疫情及天災都可能讓經濟弱勢者更難取得生理用品，過去不少高收入國家認為月經貧窮是中低收入國家才會面臨的問題，直到英國、日本等國陸續調查，才發現問題同樣存在於自身社會。日本厚生勞動省2022年首次調查也發現，約8.1%的受訪者曾經歷月經貧窮。

月經貧窮不只是買不起衛生棉，也可能影響健康、受教權及日常生活。以衛生棉為例，一般建議至少每4小時更換一次，但有人為了省錢，一天只使用一片，或因沒有夜用衛生棉而無法安心睡覺，甚至刻意穿黑色褲子，避免經血外漏被發現。林薇表示，部分人因缺乏生理用品而缺課，當家庭每月可支配生活費有限，房租、水電及食物往往被列為優先支出，生理用品就成為最容易被犧牲的項目。

林薇強調，月經平權不只是提供免費生理用品，也包括消除汙名、推動月經教育及建立相關政策，唯有讓月經可以被自然討論，才能真正看見並改善月經貧窮。

台灣大學醫學系教授黃韻如則從大學校園著手，2021年在台大開設全亞洲第一堂月經通識課「月經：理論思潮與行動」，每學期名額約130至140人，卻有多達1500人搶修，至今已開設9個學期。課程從醫學與科學知識出發，進一步延伸至社會人文議題，包含月經汙名、月經貧窮、女性勞動及經濟等，希望讓學生理解月經不只是婦產科知識，更是與社會生活密切相關的議題。

此外，一般人看到動物外陰部流血，經常直覺認為是月經，但台大獸醫系教授蔡沛學指出，並非所有動物的陰道出血都是月經，真正具有月經現象的物種僅占所有物種約1.5%。月經並非單純陰道流血，而是受到荷爾蒙調控，子宮內膜增厚後，若沒有受孕便剝落，經血再經由陰道排出，是一個完整的生理周期。

蔡沛學表示，具有真正月經現象的動物包括靈長類、非洲刺毛鼠、象鼩及水果蝙蝠等，不同物種的月經也有差異。例如黑猩猩和人類一樣會停經，狒狒則可能在性成熟一段時間後才開始月經，但一生都不會停經；野外黑猩猩的月經周期，也比動物園中的黑猩猩更不規則。

至於常見的貓狗陰道出血，通常是發情期造成，動情素使血管充血、陰道上皮細胞變薄，因而出現出血現象，與人類月經時子宮內膜剝落的機制完全不同。

台大獸醫系教授蔡沛學指出，並非所有動物的陰道出血都是月經，真正具有月經現象的物種僅占所有物種約1.5%。記者沈沛育／攝影
台大獸醫系教授蔡沛學指出，並非所有動物的陰道出血都是月經，真正具有月經現象的物種僅占所有物種約1.5%。記者沈沛育／攝影

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