北榮牙醫師高空救援避免緊急迫降 醫師節陳威明公布華航機長感謝信

今天是醫師節，台北榮民總醫院院長陳威明分享一封來自不具名華航機長的感謝信，轉發給全院醫師。藉由這封感謝信，向全院每一位醫師表達最誠摯的謝意，謝謝無論在第一線診療、手術室、急診，守在每一個守護生命的崗位上，始終堅守專業、承擔責任，以專業守護生命，以愛心溫暖病人。

這位華航機長表示，在他執飛的美國洛杉磯飛往台灣的班機上，有一名中國籍旅客因肺炎身體不適，北榮牙醫師成函潔一路照顧觀察病人，讓班機沒有緊急轉降，順利抵達台灣。機長特此寫信給北榮院長陳威明，並向成醫師致上誠摯謝意。

院長您好，

今日（2026年11月11日）華航由美國洛杉磯飛回台灣的飛機上，有位中國籍乘客因爲肺炎引發嚴重不適，幸運的是貴醫院的成函潔牙醫師也搭乘此飛機，用她的專業知識，一路幫忙照顧觀察病人，本來隨時需要緊急迫降，但因有成醫生完善照顧，才能平安順利飛回台灣，特此寫信給院長您，向成函潔醫生致上最誠摯的謝意！

北榮表示，這封信沒有華麗的文字，卻充滿真摯的情感；沒有署名，卻承載著病人對醫師最深的感謝。不僅是對醫療專業的肯定，更讓我們看見醫師這份工作的價值與意義。

陳威明表示，病人的一句感謝，就是醫師繼續前行的力量；每一份默默付出，都值得被看見、被珍惜。他感謝所有醫師的辛勞與奉獻，因為有您們，才能讓更多生命獲得希望，讓更多家庭重拾幸福。「祝福所有醫師，醫師節快樂！」

成函潔畢業於國立陽明交通大學牙醫學系、英國倫敦國王學院顎顏面贗復重建碩士，現為北榮口腔醫學部口腔顎面外科專任主治醫師、國立陽明交通大學牙醫學系部定講師，專長包括口腔癌、頭頸部腫瘤、顎顏面及下巴骨折手術、頭頸部感染手術治療等，同時擔任陽明交通大學牙醫學系部定講師及國防醫學院臨床講師。