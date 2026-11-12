不滿保費高…小黃駕駛被強制投保第三人責任險 百輛計程車圍堵交通部

客運、遊覽車或計程車等公共運輸車輛不幸發生交通事故時，恐波及到車外的行人、機車騎士或其他車輛駕駛。為此，交通部修法要求強制投保「第三人責任保險」，並明訂最低投保金額，預計今年12月19日上路。但計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口，訴求降低保費。

立法院會去年底三讀通過「公路法」部分修正案，公路客運、市區公車、遊覽車及計程車客運業，應加保第三人責任保險。

為強化第三人保障，交通部今年7月27日預告訂定「公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業投保第三人責任保險最低投保金額」草案，明訂營業大客車及計程車等第三人責任保險最低投保標準，預計今年12月19日上路。

交通部說，配合2025年12月19日發布施行的「公路法」第65條修正案，針對公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，除原規定應投保旅客責任保險外，增列應投保第三人責任保險，其中，營業大客車每人傷害最低保額為200萬元、每事故傷害1000萬元、每事故財損10萬元；計程車每人傷害150萬元、每事故傷害300萬元、每事故財損20萬元。

但人人合作社、大全民、桃園計程車工會今天聯合號召計500輛程車駕駛到交通部陳情，初估實際到場有上百台。桃園計程車駕駛工會總幹事林聖河說，過去投保強制險每年僅2000多至4000多元，但新制上路後，每年費用暴增至最高2萬多，大幅拉高營運成本、嚴重影響生計。

工會提出4大訴求，包含交通部不得將強制投保成本納入運價調整機制，將政策風險及保費轉嫁給基層司機及乘客；實施公辦民營分級制度的保費專案補貼；整合強制險、第三人責任險及乘客險等險種，並於驗車流程中由驗車站統一辦理；上述三點配套未建立前，強制投保政策應延後半年實施，且緩衝期需延長。

工會強調，不是反對投保，而是認為保費太貴，盼能降低金額。若交通部仍堅持推動新制，後續不排除再發動一次陳抗。

計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口。記者胡瑞玲／攝影

計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口。記者胡瑞玲／攝影

計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口。記者胡瑞玲／攝影

計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口。記者胡瑞玲／攝影

計程車駕駛不滿投保金額過高，拉高營運成本，今下午號召上百台計程車至交通部門口。記者胡瑞玲／攝影