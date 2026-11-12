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日本眼鏡品牌 JINS 搶進南新莊！挑戰傳統眼鏡一條街拚展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
JINS 新莊民安店選在南新莊一級戰區，期望為當地消費者帶來新的配鏡選擇。JINS／提供
JINS 新莊民安店選在南新莊一級戰區，期望為當地消費者帶來新的配鏡選擇。JINS／提供

日本眼鏡品牌JINS持續擴大台灣市場布局，今年在台展店已突破14家，最新進駐新北市南新莊民安路商圈，選址鴻金寶麻吉廣場對面，直接切入傳統眼鏡行密集的一級戰區。看好南新莊約18萬常住人口，以及周邊住宅開發、都市更新帶動的消費商機，JINS藉由新據點補足新北西部服務版圖，搶攻在地家庭與年輕族群配鏡需求。

南新莊民安路商圈生活機能成熟，周邊傳統眼鏡行林立，市場競爭激烈。近年隨著交通建設及住宅開發推進，區域房市也出現新變化，睽違五年的新推案單價站上每坪70萬元，帶動商圈消費升級話題。JINS看準當地人口密集、日常採買及休閒人潮穩定，選擇在傳統眼鏡商圈開設新門市，擴大品牌在社區型商圈的滲透率。

JINS表示，新莊民安店鄰近鴻金寶麻吉廣場，周邊涵蓋早市採買、學童家庭及晚間休閒人潮，具有多元客群優勢。相較傳統眼鏡行以配鏡服務為主，新店強調眼鏡的時尚穿搭功能，並透過快速配鏡服務，爭取不同年齡層消費者。

在門市規劃方面，JINS新莊民安店設置寬敞的諮商區與座位區，提供消費者較舒適的選購環境，店內並陳列彩色鏡片及當季流行鏡框，提供免費鏡架清洗與日常保養服務，希望藉此提高居民到店頻率，讓眼鏡門市不再只是一次性的配鏡消費場所。

產品方面，JINS同步推出11月上市的JINS TODAY復古風潮秋冬系列，主打簡約設計與裸色調，涵蓋桶型框、飯糰型金屬板料複合框、單鼻橋板料狐狸框及飛行員複合框等四種框型，金屬部分採用β鈦材質，減輕配戴重量，鎖定重視穿搭與舒適度的消費族群。

配合新店開幕，JINS新莊民安店推出限時優惠，即日起至11月30日止，單筆消費滿3,000元贈送網格提袋，滿6,600元現折660元、滿1.1萬元現折1,100元；11月15日前出示追蹤品牌官方Instagram畫面，另有機會參加抽獎活動，藉此吸引消費者進店體驗。

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