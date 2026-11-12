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新強制險暴增9倍！5百台計程車包圍交通部

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
計程車司機不滿第三人強制險保費過高，因此12日把5百台車開到交通部門口抗議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
計程車司機不滿第三人強制險保費過高，因此12日把5百台車開到交通部門口抗議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「新的第三人強制險保費從2千多漲到1.8萬元，盼交通部暫緩、研議保費合理性！」5百台計程車12日包圍交通部，司機們抗議12月19日上路的強制第三人責任險，不只理賠下降，且保費大幅提升，恐造成生活負擔；他們呼籲暫緩上路、調整保費與計程車費率。

保費高卻不能拒保

立法院2025年12月19日通過《公路法》第65條修正，針對公路客運、市區汽車、遊覽車與計程車客運業，除了投保旅客責任險以外，應強制投保第三人責任險，營業大客車每人傷害最低保額為2百萬元、每事故傷害1千萬元、每事故財損10萬元；計程車每人傷害150萬元、每事故傷害3百萬元、每事故財損20萬元。相關法案將於今年12月19日上路。

但人人計程車合作社與大全民計程車隊12日號召近5百名司機開計程車包圍交通部表達不滿。計程車駕駛工會全國聯合會前理事長林聖河不滿指出，為了交通安全，司機願意投保保險，但新的保費比起過去強制險2千多元還要貴，高達1.8萬元，但若不投保又恐遭處以3千到3萬元罰鍰，還會影響驗車與營業，他們希望暫緩上路。


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增加購車與燃油補貼

另外，他們也提出4大需求，包括檢討現行起跳價、建立隨通膨浮動的運價調整機制；油價補貼專案已經用完，建請「重啟且常態化」燃油補貼；舊車退役換購困難，希望調降關稅並提供全面性購車補助；整頓保險市場亂象，嚴查產險業者過高保費與剝削行為。林聖河也說，希望採取公辦民營、收支平衡的模式辦理第三人強制險，否則保費過高形同圖利特定財團。

現場有司機不滿指出，政府雖說每兩年檢討一次車資，但都只有調整起跳價，沒有調整後續收費費率，這導致一般計程車不願跑車，多元計程車就可以用高價載客，消費者也因此被剝削。


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