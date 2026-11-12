iOS 27.3「健康」app大改版！在家幫你做體能檢測 健康年齡一眼看懂
Apple重新設計的「健康」App今年迎來全面進化！隨著iOS 27.3公開測試版上線，習慣使用繁體中文介面的用戶，現在已能搶先更新體驗。這次更新以Apple Intelligence為核心，將過去需要自行解讀的健康數據，轉化為更貼近日常生活的實用洞察，讓用戶透過iPhone與iPad，就能更輕鬆掌握自己的身體狀態。
對一般使用者來說，過去打開健康App，面對滿滿的折線圖，雖然看得到數據變化，卻不一定知道該如何解讀或採取行動。全新版本特別新增「Insights」標籤頁，可依據一整天的健康紀錄，適時整合心臟、睡眠、準備指數、體能、生命徵象與經期追蹤等資訊。其中，「你的結果」功能更像是貼身健康管家，例如發現用戶連續幾晚睡眠中斷，就會主動提供改善睡前放鬆習慣的建議，並搭配臨床專家製作的衛教影片與文章，協助用戶將日常健康紀錄轉化為具體的改善行動。
針對想要長期掌握健康變化的族群，全新「長壽健康」標籤頁則可整合日常穿戴裝置與健檢數據，讓健康管理不再只著重短期變化。新增的「健康年齡」功能，更會根據Apple Watch記錄的最大攝氧量、靜止心率、睡眠與心率變異等數據，換算出直覺的身體年齡指標，幫助用戶了解目前的體能狀態與實際年齡之間的差距。此外，也支援手動輸入糖化血色素（A1c）及低密度脂蛋白（LDL）膽固醇等臨床檢驗數值，進一步追蹤代謝與心血管健康狀況。
除了日常數據追蹤，這次更新也讓體能評估變得更加方便。用戶結合iPhone相機與Apple Watch，就能在家進行全新的「居家動作評估」，不需額外準備專業器材，即可測試柔軟度、肌力、平衡感、動作力學與最大攝氧量，過程中還能獲得即時語音及視覺回饋。考量個人隱私，所有影像皆透過裝置端視覺AI技術處理，不會錄製、儲存或外傳任何影片，讓用戶在家也能安心完成評估。
全新「健康」App預計於今年稍晚透過免費軟體更新正式推出，使用者須配備已啟用Apple Intelligence的iPhone或iPad，部分功能僅支援iPhone，且須年滿18歲才能使用。其中，「健康年齡」與最大攝氧量評估，則須搭配Apple Watch、AirPods Pro 3或第三方心率感測裝置才能使用。
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