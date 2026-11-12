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iOS 27.3「健康」app大改版！在家幫你做體能檢測 健康年齡一眼看懂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iOS 27.3公開測試版上線，更新後即可開始使用全新升級的「健康」app。記者黃筱晴／攝影
iOS 27.3公開測試版上線，更新後即可開始使用全新升級的「健康」app。記者黃筱晴／攝影

Apple重新設計的「健康」App今年迎來全面進化！隨著iOS 27.3公開測試版上線，習慣使用繁體中文介面的用戶，現在已能搶先更新體驗。這次更新以Apple Intelligence為核心，將過去需要自行解讀的健康數據，轉化為更貼近日常生活的實用洞察，讓用戶透過iPhone與iPad，就能更輕鬆掌握自己的身體狀態。

對一般使用者來說，過去打開健康App，面對滿滿的折線圖，雖然看得到數據變化，卻不一定知道該如何解讀或採取行動。全新版本特別新增「Insights」標籤頁，可依據一整天的健康紀錄，適時整合心臟、睡眠、準備指數、體能、生命徵象與經期追蹤等資訊。其中，「你的結果」功能更像是貼身健康管家，例如發現用戶連續幾晚睡眠中斷，就會主動提供改善睡前放鬆習慣的建議，並搭配臨床專家製作的衛教影片與文章，協助用戶將日常健康紀錄轉化為具體的改善行動。

針對想要長期掌握健康變化的族群，全新「長壽健康」標籤頁則可整合日常穿戴裝置與健檢數據，讓健康管理不再只著重短期變化。新增的「健康年齡」功能，更會根據Apple Watch記錄的最大攝氧量、靜止心率、睡眠與心率變異等數據，換算出直覺的身體年齡指標，幫助用戶了解目前的體能狀態與實際年齡之間的差距。此外，也支援手動輸入糖化血色素（A1c）及低密度脂蛋白（LDL）膽固醇等臨床檢驗數值，進一步追蹤代謝與心血管健康狀況。

除了日常數據追蹤，這次更新也讓體能評估變得更加方便。用戶結合iPhone相機與Apple Watch，就能在家進行全新的「居家動作評估」，不需額外準備專業器材，即可測試柔軟度、肌力、平衡感、動作力學與最大攝氧量，過程中還能獲得即時語音及視覺回饋。考量個人隱私，所有影像皆透過裝置端視覺AI技術處理，不會錄製、儲存或外傳任何影片，讓用戶在家也能安心完成評估。

全新「健康」App預計於今年稍晚透過免費軟體更新正式推出，使用者須配備已啟用Apple Intelligence的iPhone或iPad，部分功能僅支援iPhone，且須年滿18歲才能使用。其中，「健康年齡」與最大攝氧量評估，則須搭配Apple Watch、AirPods Pro 3或第三方心率感測裝置才能使用。

新增的「健康年齡」功能，會根據各種身體數據提供用戶目前的體能狀態與實際年齡之間的差距。記者黃筱晴／攝影
新增的「健康年齡」功能，會根據各種身體數據提供用戶目前的體能狀態與實際年齡之間的差距。記者黃筱晴／攝影

全新「長壽健康」標籤頁可整合日常穿戴裝置與健檢數據，提供更全面的健康狀態評估。記者黃筱晴／攝影
全新「長壽健康」標籤頁可整合日常穿戴裝置與健檢數據，提供更全面的健康狀態評估。記者黃筱晴／攝影

重新設計的「健康」app以Apple Intelligence為核心打造，現新增支援更多語言，為全球數百萬人提供強大的個人化健康與體能洞察分析。圖／Apple提供
重新設計的「健康」app以Apple Intelligence為核心打造，現新增支援更多語言，為全球數百萬人提供強大的個人化健康與體能洞察分析。圖／Apple提供

結合iPhone相機與Apple Watch，就能在家進行全新的「居家動作評估」。記者黃筱晴／攝影
結合iPhone相機與Apple Watch，就能在家進行全新的「居家動作評估」。記者黃筱晴／攝影

全新「長壽健康」標籤頁會分析心臟健康、睡眠、心理健康、身體活動、代謝健康、聽力、營養等方面的長期測量指標。記者黃筱晴／攝影
全新「長壽健康」標籤頁會分析心臟健康、睡眠、心理健康、身體活動、代謝健康、聽力、營養等方面的長期測量指標。記者黃筱晴／攝影

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