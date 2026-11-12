男大生摸到陰莖硬塊問AI「恐罹癌要全切」嚇哭3天 竟是20年沒洗乾淨

一名20歲男大生洗澡時，意外摸到陰莖有硬塊，上網詢問AI，回覆可能罹患陰莖癌、必須切除整根陰莖，嚇得在家痛哭3天。家人得知後擔心他從此無法傳宗接代，陷入愁雲慘霧，甚至跑到廟裡拜拜求助。最後經泌尿科醫師檢查，發現根本不是癌症，而是長達20年未清潔的包皮垢累積成塊。

收治個案的顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，這名男大生從小就有包莖問題，因為包皮開口過於狹窄，始終無法將包皮往後退、露出龜頭清洗。多年來包皮垢不斷累積，逐漸形成硬塊，甚至隔著包皮就能摸到，才會誤以為長了腫瘤。

顧芳瑜指出，長年累積的包皮垢，並非惡性病變。這名年輕男大聲因包莖造成清潔困難，包皮垢逐漸堆積、硬化，形成可觸摸的塊狀物。經手術處理包皮狹窄問題，同時清除累積多年的包皮垢後，終於解除困擾。

顧芳瑜說，包皮垢主要由脫落的皮膚細胞、皮脂及其他分泌物組成，若包皮無法正常後退，清潔不易，便可能持續堆積，甚至引發異味、包皮炎、龜頭炎及排尿不適等問題。另外，包莖也可能與慢性發炎有關，屬於陰莖癌的相關風險因子之一。不過，包皮垢本身並非已證實的直接致癌物，民眾不必因摸到硬塊就認定罹癌。

顧芳瑜提醒，包莖並非一定要割包皮，尤其幼童包皮尚未完全退開，可能是正常生理現象，不宜強行翻開。若孩子到了小學高年級，包皮仍無法後退，或出現反覆發炎、排尿困難、包皮開口緊縮及白色疤痕環等情況，建議由泌尿科醫師評估。

治療方面，醫師會依包皮狹窄程度、發炎病史及症狀，評估使用外用藥物、適當伸展，或採取包皮整形、包皮環切手術。顧芳瑜表示，相關手術多可採局部麻醉進行，部分患者術後隔天即可恢復靜態日常活動，傷口通常約需3至4周逐步癒合，實際仍因個人體質及手術方式而異。