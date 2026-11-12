選舉造勢喊到失聲 雙和醫院新型藍光雷射助找回好聲音

近期選舉活動升溫，候選人與競選團隊頻繁站台造勢、高聲演說，讓聲帶健康亮起紅燈。台北醫學大學部立雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達指出，近來門診出現不少因過度用嗓，導致沙啞甚至失聲的患者，若長期反覆受損形成息肉或血管性病灶，便需進一步治療。

賴盈達醫師表示，選舉期間不論候選人、助選人員或支持者，經常需要在嘈雜的戶外環境中強行提高音量，加上競選行程緊湊、睡眠不足以及水分補充嚴重不夠，極易使聲帶承受過大負擔。

他說，當兩側聲帶長時間處於高頻率過度摩擦與劇烈振動的狀態，便可能造成聲帶黏膜紅腫、發炎，甚至引發黏膜下出血、聲帶結節或息肉。這些病變會直接導致聲音變得粗糙低沉、音量明顯下降且發聲費力，嚴重時甚至會完全無法正常說話，對溝通與日常工作造成極大困擾。

除了選舉期間頻繁用嗓的政治工作者外，日常生活中長期需要大量說話的職業族群，同樣面臨高度的聲帶受損風險。日前便有一名30多歲的女性教師，因長期在課堂上授課、頻繁且長時間使用嗓音，逐漸出現聲音沙啞、喉嚨容易疲勞以及發聲困難等症狀，嚴重影響日常教學品質。

經雙和醫院耳鼻喉科詳細檢查後，發現其聲帶已長出出血性聲帶息肉。醫療團隊隨即進行專業評估並安排手術治療，針對適合的病灶運用新型藍光雷射進行精準處理，同時搭配再生因子治療以促進組織修復，該名教師在術後約一個月便順利恢復清亮聲音，得以重返講台繼續執教。

「聲音沙啞其實就是聲帶發出的求救警訊。」賴盈達醫師強調，許多患者在發病初期只是感覺聲音變粗、喉嚨卡卡有異物感，往往輕忽並認為只要稍微休息一下就會自然痊癒，卻又因為工作與生活需求持續勉強發聲，最終導致症狀急劇惡化。

在臨床治療上，針對單純過度用嗓造成的急性聲帶發炎，多半會以減少說話、適度禁聲、充足補充水分及配合藥物治療為優先處置；但若聲帶已經形成特定的實質病灶，且經過一段時間的保守治療後效果依然有限，便需要依據實際病情評估更進一步的醫療介入。

針對聲帶病灶的精準治療，賴盈達醫師進一步說明，醫療團隊會先透過喉閃頻內視鏡檢查，仔細評估患者聲帶的實際振動情形與病灶特性。若是針對出血性息肉、異常血管增生等適合的血管性病灶，新型藍光雷射便提供了一項精準且微創的治療新選擇。

其運作原理是巧妙利用特定波長的光能容易被血紅素高度吸收的物理特性，將雷射能量精準集中作用於目標病變血管，使異常增生的血管產生凝固萎縮，藉此大幅減少對周圍健康組織的不必要熱傷害，盡可能完整保留聲帶黏膜原有的柔軟度與正常振動能力，有效降低手術對術後聲音品質的負面影響。

不過，賴盈達醫師也特別提醒，新型藍光雷射並非適用於所有聲帶疾病的萬靈丹，更不是做完就能立即恢復聲音的速效療法。實際的治療方式仍須由專科醫師依病灶類型、嚴重程度及患者個人用嗓需求進行全面評估，且術後也必須配合數週至一個月的時間逐步休養，切忌過早恢復高強度用嗓，以免影響聲帶組織的完整修復。

值得注意的是，聲帶若長期反覆發炎或出血，極易造成永久性的聲帶疤痕及組織纖維化，導致聲音品質持續受損。雖然良性的聲帶病變並不會直接演變成惡性腫瘤，但持續性的聲音沙啞也可能是喉癌的早期警訊，民眾若發現沙啞症狀持續超過兩週仍未見改善，務必儘早就醫接受詳細檢查。

為了避免嗓音受損影響生活與職場表現，賴盈達醫師呼籲，包括教師、歌手、主持人、業務人員及直播主等高度依賴聲音的族群，平時就應建立正確的用嗓習慣，並確實掌握日常護嗓的「三少一多」原則：少接觸菸酒及辛辣油炸等刺激性食物、少在嘈雜環境中勉強大聲說話、少長時間連續不間斷地用嗓，以及平時多喝溫開水以維持聲帶黏膜的濕潤度，唯有從日常做好全面保養，才能讓健康的好聲音長久相伴。