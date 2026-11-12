快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市府社會局身障福利科招聘「聘用社工員」，名額高達14名，然資格條件涵蓋社會工作、特殊教育、復健諮商、心理諮商、醫事科系等，而非僅限社工相關科系，事發後社會局在標題後方加上「需求評估人員」。圖／讀者提供
台北市府社會局身障福利科招聘「聘用社工員」，名額高達14名，然資格條件涵蓋社會工作、特殊教育、復健諮商、心理諮商、醫事科系等，而非僅限社工相關科系，事發後社會局在標題後方加上「需求評估人員」。圖／讀者提供

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，就算因應缺工開放多元人力，「至少職稱不能退讓！」，開放非社工科系背景者擔任社工員，已「嚴重詆毀社工專業」。此事縣市政府有其責任，但問題源頭為衛福部社家署開放多元專業時缺乏討論。

台北市社會局身障福利科招聘「聘用社工員」，名額14名，資格條件涵蓋社會工作、特殊教育、復健諮商、心理諮商、醫事科系等，而非僅限社工相關科系；桃園市蘆大身障福者服務中心發文徵聘「社工督導、社工員」，前者設限社工相關科系才能應徵，後者卻開放特教、復健諮商、心理諮商等相關科系，導致社工界不滿。

郭志南指出，雖理解因社工缺工，身障相關業務透過衛福部計畫，開放多元專業投入，但不僅開放過程未邀社工工會、協會、公會等討論，開放的多元職類不受「社工師法」規範，若發生倫理爭議，該透過何種管道管理？此外，即使納入多元專業，也應區分職稱，這「不能再退讓」。

衛福部社家署副署長尤詒君指出，台北市職缺為身障者「需求評估人員」，衛福部早在110年起，考量身障者需求複雜性，除社工員外，擴大納入物理治療師、職能治療師、特教背景者擔任需求評估人員，但其正式職稱為「需求評估人員」，而非「社工員」。桃園市則是聘用身障服務中心人員，自113年起同樣納入前述多元專業，其正式職稱為「服務專員」，而非「社工員」。

尤詒君指出，衛福部透過各項計畫，開放多元人力背後考量為服務身障者工作樣態，與社工服務弱勢家庭有所不同，各縣市政府應依照中央計畫內容，依正式職稱及資格聘用相關人力，若要以「社工員」職稱聘用，則應該名實相符，限制應徵對象需自社工相關科系畢業，社家署昨已緊急通知各縣市，後續將正式發函重申此立場。

郭志南指出，近年因社工缺工，衛福部不斷將相關業務轉交不同專業背景者負責，並透過「改變職稱」將整件事合理化，如親子館社工放寬資格後，改稱「專案人員」，家庭暴力防治中心篩派案人員，近期也放寬資格不再限制社工員擔任，盼政府尊重專業，若連職稱都守不住，「社工專業還有什麼未來？」

桃園市蘆大身障福者服務中心發文徵聘「社工督導、社工員」，前者設限社工相關科系才能應徵，後者卻開放特教、復健諮商、心理諮商等相關科系。圖／讀者提供
桃園市蘆大身障福者服務中心發文徵聘「社工督導、社工員」，前者設限社工相關科系才能應徵，後者卻開放特教、復健諮商、心理諮商等相關科系。圖／讀者提供

社工 衛福部 缺工

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

賴瑞隆與社工團體座談 提五大承諾挺社工

偏鄉久任獎金擴大適用對象 教練、校護能否納入 教育部：尚未取得共識

教育部擬開放技高教師「群介聘」 全教總憂科別專業無法對接

教育部推社大創新卻只有大學能申請補助 52所社大連署凍結草率政策

相關新聞

社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

段慧琳熱愛運動仍罹乳癌二期 醫揭殘酷真相：健康生活不是免死金牌

行腳節目主持人段慧琳近日透露確診第二期乳癌，消息傳出引發關注。長期熱愛戶外活動、運動習慣，卻仍罹患乳癌，也讓不少女性擔心，到底為什麼？」國泰醫院乳房中心主任蔡明霖指出，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌，「健康生活不是免死金牌」，女性不應因為自認健康，就忽略定期篩檢的重要性。

高雄市連鎖北方麵食店疑有大老鼠出沒 衛生局稽查糾多項缺失

高雄市三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，消費者將影片發布在社群平台引起討論，其他網友反映，熱河街多家餐飲店有類似情形值得注意。高市衛生局派員稽查，雖未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。