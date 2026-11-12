社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，就算因應缺工開放多元人力，「至少職稱不能退讓！」，開放非社工科系背景者擔任社工員，已「嚴重詆毀社工專業」。此事縣市政府有其責任，但問題源頭為衛福部社家署開放多元專業時缺乏討論。

台北市社會局身障福利科招聘「聘用社工員」，名額14名，資格條件涵蓋社會工作、特殊教育、復健諮商、心理諮商、醫事科系等，而非僅限社工相關科系；桃園市蘆大身障福者服務中心發文徵聘「社工督導、社工員」，前者設限社工相關科系才能應徵，後者卻開放特教、復健諮商、心理諮商等相關科系，導致社工界不滿。

郭志南指出，雖理解因社工缺工，身障相關業務透過衛福部計畫，開放多元專業投入，但不僅開放過程未邀社工工會、協會、公會等討論，開放的多元職類不受「社工師法」規範，若發生倫理爭議，該透過何種管道管理？此外，即使納入多元專業，也應區分職稱，這「不能再退讓」。

衛福部社家署副署長尤詒君指出，台北市職缺為身障者「需求評估人員」，衛福部早在110年起，考量身障者需求複雜性，除社工員外，擴大納入物理治療師、職能治療師、特教背景者擔任需求評估人員，但其正式職稱為「需求評估人員」，而非「社工員」。桃園市則是聘用身障服務中心人員，自113年起同樣納入前述多元專業，其正式職稱為「服務專員」，而非「社工員」。

尤詒君指出，衛福部透過各項計畫，開放多元人力背後考量為服務身障者工作樣態，與社工服務弱勢家庭有所不同，各縣市政府應依照中央計畫內容，依正式職稱及資格聘用相關人力，若要以「社工員」職稱聘用，則應該名實相符，限制應徵對象需自社工相關科系畢業，社家署昨已緊急通知各縣市，後續將正式發函重申此立場。

郭志南指出，近年因社工缺工，衛福部不斷將相關業務轉交不同專業背景者負責，並透過「改變職稱」將整件事合理化，如親子館社工放寬資格後，改稱「專案人員」，家庭暴力防治中心篩派案人員，近期也放寬資格不再限制社工員擔任，盼政府尊重專業，若連職稱都守不住，「社工專業還有什麼未來？」