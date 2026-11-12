文化部社造盛市13日登場 展現各世代社區故事

第3屆社區營造獎頒獎典禮將於14日舉行，文化部以「社造盛市」為主題同步舉辦社造獎市集，13日起連續3天在國家鐵道博物館西側入口平台「開市」，展現各世代社區工作者精彩故事。

文化部透過今天發布的新聞稿表示，「社造盛市」市集，以「學、作、買、吃」為核心，聚集39個特色展攤，包含社區小店、社區廚房、社區教室及社區公園等4大單元。來到市集現場，有吃又有玩，可以從藍染、燙印、調香一直體驗到泥塑與竹編。

現場還有來自左鎮、旗山與金瓜石等地的甜點與小吃，從傳統的草山草仔粿、麵茶芋圓串，到在地食材創新發想的香蕉花檸檬小饅頭及葛鬱金氣泡調飲，全是在地食材的萃取精華。

13日下午1時30分首先登場的是來自花蓮吉安的嘻花創所×東岸Old Star，現場將把自身熱愛的嘻哈文化，結合街舞與生命故事與大家分享；14日則邀請太魯閣族創作者柯哲瑜和安迪共同組成「出谷的人」，與來自泰雅族與布農族的饒舌歌手2change黃昱，透過音樂傳達屬於族人的故事。

15日由獲得第39屆政大金旋獎的新銳詞曲創作者與獨立音樂歌手楊子平CAsPER、空靈跨界歌手裴安，以及曾獲得金曲獎演奏類最佳作曲人、最佳專輯與金音獎最佳樂手的大竹研，於現場帶來跨越不同族群與國家的演出。

來自全國各地的夥伴也把自己的在地故事，以策展的方式帶到現場，呼應「學、作、買、吃」策展語言。4大主題區包含今年剛獲得第3屆社區營造獎社造貢獻獎的財團法人水源地文教基金會，透過藍染工藝將台灣的故事帶到世界各地。

獲青年行動獎的3位地方青年方子維、賴政達、蕭博駿，則從他們在宜蘭市、左鎮區與苑裡鎮長期蹲點家鄉，並嘗試用各種創新的方式，提煉出家鄉的故事，包含宜蘭百年市場的走讀導覽、與地方共同發掘左鎮獨特的人文地景與串聯青年品牌等等。

「社造盛市」市集將從11月13日到11月15日，地點在國家鐵道博物館西側入口平台，更多活動資訊請見「2026社造盛市」官網。