快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部社造盛市13日登場 展現各世代社區故事

中央社／ 台北12日電

第3屆社區營造獎頒獎典禮將於14日舉行，文化部以「社造盛市」為主題同步舉辦社造獎市集，13日起連續3天在國家鐵道博物館西側入口平台「開市」，展現各世代社區工作者精彩故事

文化部透過今天發布的新聞稿表示，「社造盛市」市集，以「學、作、買、吃」為核心，聚集39個特色展攤，包含社區小店、社區廚房、社區教室及社區公園等4大單元。來到市集現場，有吃又有玩，可以從藍染、燙印、調香一直體驗到泥塑與竹編。

現場還有來自左鎮、旗山與金瓜石等地的甜點與小吃，從傳統的草山草仔粿、麵茶芋圓串，到在地食材創新發想的香蕉花檸檬小饅頭及葛鬱金氣泡調飲，全是在地食材的萃取精華。

13日下午1時30分首先登場的是來自花蓮吉安的嘻花創所×東岸Old Star，現場將把自身熱愛的嘻哈文化，結合街舞與生命故事與大家分享；14日則邀請太魯閣族創作者柯哲瑜和安迪共同組成「出谷的人」，與來自泰雅族與布農族的饒舌歌手2change黃昱，透過音樂傳達屬於族人的故事。

15日由獲得第39屆政大金旋獎的新銳詞曲創作者與獨立音樂歌手楊子平CAsPER、空靈跨界歌手裴安，以及曾獲得金曲獎演奏類最佳作曲人、最佳專輯與金音獎最佳樂手的大竹研，於現場帶來跨越不同族群與國家的演出。

來自全國各地的夥伴也把自己的在地故事，以策展的方式帶到現場，呼應「學、作、買、吃」策展語言。4大主題區包含今年剛獲得第3屆社區營造獎社造貢獻獎的財團法人水源地文教基金會，透過藍染工藝將台灣的故事帶到世界各地。

獲青年行動獎的3位地方青年方子維、賴政達、蕭博駿，則從他們在宜蘭市、左鎮區與苑裡鎮長期蹲點家鄉，並嘗試用各種創新的方式，提煉出家鄉的故事，包含宜蘭百年市場的走讀導覽、與地方共同發掘左鎮獨特的人文地景與串聯青年品牌等等。

「社造盛市」市集將從11月13日到11月15日，地點在國家鐵道博物館西側入口平台，更多活動資訊請見「2026社造盛市」官網。

文化部 故事 旗山

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

文化部攜手NSO展現高齡科技成果 AI讓長輩故事化為樂章

文化部攜手 NSO 展現科技成果 「萬秀洗衣店」體驗 AI 音樂共創

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

開拓模型祭首設文總特別獎 得獎作重現港片場景

相關新聞

社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

段慧琳熱愛運動仍罹乳癌二期 醫揭殘酷真相：健康生活不是免死金牌

行腳節目主持人段慧琳近日透露確診第二期乳癌，消息傳出引發關注。長期熱愛戶外活動、運動習慣，卻仍罹患乳癌，也讓不少女性擔心，到底為什麼？」國泰醫院乳房中心主任蔡明霖指出，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌，「健康生活不是免死金牌」，女性不應因為自認健康，就忽略定期篩檢的重要性。

高雄市連鎖北方麵食店疑有大老鼠出沒 衛生局稽查糾多項缺失

高雄市三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，消費者將影片發布在社群平台引起討論，其他網友反映，熱河街多家餐飲店有類似情形值得注意。高市衛生局派員稽查，雖未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。