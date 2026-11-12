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段慧琳熱愛運動仍罹乳癌二期 醫揭殘酷真相：健康生活不是免死金牌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
行腳節目主持人段慧琳確診第二期乳癌，醫師表示，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌；示意圖。圖/AI生成
行腳節目主持人段慧琳確診第二期乳癌，醫師表示，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌；示意圖。圖/AI生成

行腳節目主持人段慧琳近日透露確診第二期乳癌，消息傳出引發關注。長期熱愛戶外活動、運動習慣，卻仍罹患乳癌，也讓不少女性擔心，到底為什麼？」國泰醫院乳房中心主任蔡明霖指出，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌，「健康生活不是免死金牌」，女性不應因為自認健康，就忽略定期篩檢的重要性。

蔡明霖表示，民眾常誤以為只要規律運動、飲食均衡、沒有不良嗜好，就能遠離癌症，但醫學上談的是風險降低，而非保證不會發病。即使原本罹癌機率因健康生活而下降，仍然存在發病可能。

有人質疑，是否因為運動過度反而增加罹癌風險？蔡明霖說，目前沒有充分證據顯示運動過量會直接導致乳癌。運動對癌症風險的保護效果，可能隨運動量增加而逐漸趨緩，但過度激烈運動的潛在風險，更多涉及心血管及運動安全問題，不能認定運動是致癌原因。

蔡明霖表示，乳癌成因相當複雜，許多患者確診前沒有明顯危險因子，也沒有乳癌家族史。即使有家族病史者罹癌風險較高，仍不能反過來認為沒有家族史就不會得乳癌。乳癌可能涉及遺傳、荷爾蒙、生殖因素及細胞隨機突變等多重機制，至今仍有不少病例無法找出明確致病原因。

乳癌早期沒有明顯症狀，部分第二期患者也可能沒有疼痛或其他不適。蔡明霖提醒，不能等到乳房出現硬塊、疼痛或外觀改變才想到檢查，因為等到摸得到腫塊時，腫瘤可能已經存在一段時間。乳房攝影篩檢的目的，就是希望在症狀出現前發現異常，透過早期診斷與治療，降低乳癌死亡風險。

目前國內提供40至74歲女性每兩年一次公費乳房X光攝影檢查。蔡明霖表示，篩檢並非保證不會罹癌，而是降低延誤診斷的機會。未達公費篩檢年齡的女性，若有明顯家族史、已知遺傳風險或乳房異常，也應諮詢醫師，評估是否需要提早接受檢查。

蔡明霖強調，健康管理不能只聚焦單一疾病。臨床上有些患者非常擔心乳癌，卻忽略血壓、血糖、體重及心血管健康，甚至以為積極篩檢就等於做好所有預防工作。事實上，癌症只是眾多健康風險之一，唯有全面管理，才能真正降低疾病帶來的威脅。

「運動仍然值得鼓勵，因為對太多疾病都有好處。」蔡明霖說，維持規律運動、健康飲食與適當體重，搭配符合年齡及個人風險的癌症篩檢，才是務實的健康策略。健康生活不能保證不得癌症，但可以讓自己擁有更好的健康條件，面對疾病時也更有本錢。

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