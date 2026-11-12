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差點就緊急迫降！北榮牙醫師萬米高空救援乘客 院長公開機長感謝信

聯合新聞網／ 綜合報導
中華航空示意圖 。報系資料照
中華航空示意圖 。報系資料照

今(12)日適逢11月12日醫師節，臺北榮民總醫院於臉書粉專分享一封特別的感謝信。一名不具名的華航機長，因11日執飛美國洛杉磯返台航班時，遇到一名中國籍乘客因肺炎引發嚴重不適，所幸機上恰巧有北榮口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師成函潔，主動運用專業知識協助照護、觀察患者，讓航班最終平安返台，也避免了可能發生的緊急迫降。機長事後特別寫信給北榮院長陳威明，向成醫師致上誠摯謝意。

北榮表示，陳威明院長在醫師節當天，特別將這封來自華航機長的感謝信轉發給全院醫師。信中提到，11月11日華航一架從美國洛杉磯飛往台灣的班機上，一名中國籍乘客因肺炎引發嚴重不適，當時情況一度危急，飛機甚至隨時可能需要緊急迫降。幸運的是，北榮成函潔醫師也搭乘同一班機，過程中一路協助照顧並觀察患者狀況，讓航班得以平安順利飛回台灣。

機長在信中寫道：「因有成醫生完善照顧，才能平安順利飛回台灣，特此寫信給院長您，向成函潔醫生致上最誠摯的謝意！」簡短幾句話，道出對醫療專業的肯定，也讓這場萬米高空上的緊急狀況，另增添了一份溫暖。

據了解，成函潔醫師畢業於國立陽明交通大學牙醫學系，並取得英國倫敦國王學院顎顏面贗復重建碩士學位，目前任職於北榮口腔醫學部口腔顎面外科，同時擔任陽明交通大學牙醫學系部定講師及國防醫學院臨床講師，專長包括口腔癌、頭頸部腫瘤、顎顏面手術及頭頸部感染治療等。

北榮表示，陳威明院長藉由這封感謝信，向全院醫師表達最誠摯的謝意，無論是在第一線診療、手術室、急診，或各個守護生命的崗位上，醫師始終堅守專業、承擔責任。院方也感性表示，病人的一句感謝，就是醫師繼續前行的力量，每一份默默付出都值得被看見與珍惜。

北榮 華航 牙醫 陳威明

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