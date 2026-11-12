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天冷最危險不是在戶外！醫揭早晨聽到鬧鐘「1動作」超傷血管恐心肌梗塞

聯合新聞網／ 綜合報導
寒流來襲最容易發生心血管意外的時刻往往不在戶外，而是清晨臥室床頭與踏出家門的瞬間。示意圖／AI生成
寒流來襲最容易發生心血管意外的時刻往往不在戶外，而是清晨臥室床頭與踏出家門的瞬間。示意圖／AI生成

隨著氣溫驟降、冷空氣接連報到，不少民眾在外出都會特地穿上厚重外套禦寒。然而，胸腔暨重症專科醫師黃軒卻打破一般人的直覺認知，指出天冷時最容易發生心血管意外的時刻，往往不是走在寒風刺骨的戶外街道上，而是「清晨臥室床頭」與「踏出家門的瞬間」。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文提醒，臨床統計與生理學研究顯示，人體在經歷一夜睡眠後，清晨剛醒來時交感神經開始活躍，加上室內外溫差劇烈，血管容易瞬間收縮、血壓急遽飆升，若沒有做好緩衝，身體在踏出家門前就已承受極大負擔。

天冷防猝死！醫點名「出門前5大NG習慣」

為了降低低溫對心血管造成的衝擊，黃軒特別整理出早上起床到出門前最容易被忽略的5大NG行為，呼籲民眾務必調整日常習慣：

1. 別一醒來就猛然起床：清晨剛醒來時血壓波動大，切忌聽到鬧鐘就立刻從床上彈起。建議先躺在被窩裡動動手腳、伸展筋骨，接著在床邊坐穩、穿好衣物後再慢慢下床。國健署也多次提醒，長者與心血管患者起床動作務必放慢。

2. 別只穿單薄睡衣就走到冷處：許多人習慣穿著睡衣直接走去客廳喝水或進浴室刷牙，瞬間的冷空氣刺激極易誘發血管收縮。建議前晚睡前就把外套、襪子與圍巾放在床頭伸手可及之處，穿暖後再離開被窩。

3. 別天還沒亮就急著出門運動：許多長輩習慣清晨5、6點就出門晨運，但此時正是全天氣溫最低、溫差最大的時段。高風險族群應等太陽出來、氣溫回升後再外出，或直接改在室內做伸展操。

4. 別一出門就快走或劇烈跑步：身體尚未適應低溫前直接進行高強度有氧運動，對心臟負荷極大。外出前應先在室內充分暖身，運動結束後也要立刻擦乾汗水並穿回外套，避免吹風著涼。

5. 別忽略胸悶、胸痛或突然無力：若在清晨或外出時出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或是發生臉部不對稱、單側手腳無力、說話含糊不清等中風與心肌梗塞前兆，別想說休息一下就好，應立即就醫爭取黃金救援時間。

避免溫差危害心臟 3大高危險族群不可大意

此外，劉中平醫師的心臟科筆記臉書粉專也指出，冬天氣溫驟降，最令人擔心的就是因「血管阻塞」造成腦中風和心肌梗塞，都是會致命的突發疾病，高危險族群千萬不可大意。​

由於高血壓患者​天冷時血管收縮，導致血壓變得更高，危險性增加，老年人​本身身體溫度調節能力較弱，更容易受到低溫影響，而心血管疾病患者​因本身血管比平常人弱，在溫度驟降時會較常人來得危險。​

劉中平醫師建議，可適時開暖氣調節室內溫度，避免溫度劇烈變化，外出時搭配襪子、帽子等保暖用品，也要多喝溫熱水，少吃冰涼食物，另，平常維持運動習慣，能夠活絡血液循環，使血壓下降。​

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