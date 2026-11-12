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47歲運將罹三期肺癌！術前免疫加化療「癌全消」6月1日納健保造福癌友

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師彭睦涵（右）說明，林姓遊覽車司機（中）接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／台中榮總提供
醫師彭睦涵（右）說明，林姓遊覽車司機（中）接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／台中榮總提供

台中林姓遊覽車司機菸齡逾30年，他在5年前、47歲時久咳不癒、咳出血絲痰且暴瘦，就醫發現右上肺長了一顆4.5公分腫瘤，確診為肺腺癌三期。林男在台中榮總肺癌照護團隊評估下，接受「術前免疫合併化學治療」，並切除腫瘤，術後病理報告顯示「無殘存癌細胞」，追蹤5年無復發，順利重返工作崗位。

台中榮總說明，林男確診時正逢新冠疫情，旅遊業蕭條，當時「術前免疫合併化學治療」尚未納入健保，他頂著經濟重擔自費完成療程，搶回一線生機。所幸健保署今年6月1日起，針對可切除、無疾病轉移，且不具EGFR或ALK腫瘤基因異常的「非小細胞肺癌」病人，正式給付術前3次免疫療程，預估可為癌友省下約30至40萬元的醫療負擔。

台中榮總胸腔部胸腔介入醫學科彭睦涵醫師指出，肺癌長期高居台灣癌症死因之首，每年新增近兩萬名癌友，其中九成是非小細胞肺癌。早期非小細胞肺癌三期病人術後5年的復發率仍高達7成，5年存活率也僅約1/3，是臨床上極需突破的治療瓶頸。

研究證實，無基因變異且可手術的非小細胞肺癌病人，若在術前先進行免疫合併化學治療，不僅能縮小腫瘤、消滅潛藏癌細胞，相較於單純術前化療，更能將無復發存活時間延長3年、死亡風險降低約30%，5年存活率也大幅躍升至65%。台中榮總胸腔外科主任林志鴻說明，這項療法能提高腫瘤完整切除的機率，且不會增加手術併發症。

台中榮總胸腔部胸腔介入醫學科黃彥翔主任指出，術前免疫治療納入健保，象徵早期非小細胞肺癌正式跨入「術前即展開治療」的新里程碑。他呼籲，對抗肺癌關鍵在「早期發現、早期治療」，符合重度吸菸或具肺癌家族史的民眾，應善用國健署提供的公費低劑量電腦斷層篩檢；若出現持續咳嗽、血絲痰或不明原因體重減輕等警訊，務必盡速就醫。

林姓遊覽車司機（左四）在台中榮總接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／林姓司機提供
林姓遊覽車司機（左四）在台中榮總接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／林姓司機提供

林姓遊覽車司機在台中榮總肺癌照護團隊評估下，接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／林姓司機提供
林姓遊覽車司機在台中榮總肺癌照護團隊評估下，接受「術前免疫合併化學治療」後切除腫瘤，追蹤5年無復發，重返工作崗位。圖／林姓司機提供

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