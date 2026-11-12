咖啡與茶廢棄物新加工技術 3D列印取代部分塑料、拖鞋除臭飄香

台灣咖啡與茶的廢棄物每年超過50萬公噸，農業部茶及飲料作物改良場研發新技術，可應用到生活美學，已在3D列印取代部分塑料，而以新技術製作的拖鞋，不但除臭還飄天然茶香。

茶改場今天在農業部舉行記者會，介紹這項新研發並已成功技轉的技術，讓咖啡與茶廢棄物的價值再提升，進一步應用到生活用品的循環美學。

茶改場統計，台灣每年茶廢棄物達30萬公噸、咖啡廢棄物達20萬公噸，合計超過50萬公噸，9成以上作為堆肥等低產值處理。

茶改場長蘇宗振表示，茶樹與咖啡樹可說渾身是寶，過去已逐步開發茶渣替代菇類太空包木屑、禽畜飼料添加、寵物貓砂等開發。而循環經濟要走入主流市場，核心關鍵在於規格化與成本控制。

蘇宗振指出，過去民生用品若想添加茶或咖啡剩餘資材，常面臨傳統加工高溫長時間處理導致香氣散逸、色澤褐化的困擾，同時未能因應產品需求，導致原料端無效加工，增加成本負擔。

蘇宗振表示，茶改場團隊研發的粉末化技術，透過不同層次研磨與乾燥加工，可依下游產品特性，精準客製粒徑、含水率、色澤及機能成分。不僅能保留茶與咖啡原有色澤，更可運用自然素材的質地或香氣，研發更多類型的民生用品，讓消費者擁有更天然的選擇，協助業者創造具備清新、自然及台灣特色的差異化優勢。

茶改場這項新技術已技轉，並實際應用到作為3D列印的線材及拖鞋的原料。

茶改場加工技術科長蔡憲宗指出，目前市售塑膠、鞋材及3D列印等民生用品，多仰賴石化塑膠、人工色料或化學合成香精，產品訴求單一且缺乏特色。已有業者應用茶改場新技術，成果不但令人驚豔，還在國際上獲好評。

磐采股份有限公司與茶改場合作，應用新技術製作3D列印「植纖線材」，可取代5%至15%的塑料，列印產品的逼真質感，在國外展覽時讓參觀者驚豔，同行業者甚至私下打聽添加原料的來源與樣態。

太松企業也應用茶改場新技術，製作出「環保茶末足弓拖鞋」，不但具除臭效果，還能散發天然茶香，並獲得2026年德國紅點設計獎、德國iF設計獎。

茶改場這項新技術採非專屬授權，期間3年，授權金新台幣10萬元（未稅），茶改場歡迎有志於綠色循環的業者洽詢合作。