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高雄市連鎖北方麵食店疑有大老鼠出沒 衛生局稽查糾多項缺失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三民區一家北方麵食店遭消費者揭露店內有老鼠，衛生局昨日派員稽查未發現，但另有其他多項缺失。圖／高市衛生局提供
三民區一家北方麵食店遭消費者揭露店內有老鼠，衛生局昨日派員稽查未發現，但另有其他多項缺失。圖／高市衛生局提供

高雄市三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，消費者將影片發布在社群平台引起討論，其他網友反映，熱河街多家餐飲店有類似情形值得注意。高市衛生局派員稽查，雖未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

北方麵食熱河店被消費者拍下，一隻大老鼠在廚房油桶上方走動，引發衛生疑慮。影片揭露後引起網友討論，有人說「這個牌子的其他分店的環境也是堪慮」、「熱河街那邊的老鼠很多、附近其他餐飲店也是如此」、「高雄這條街一堆衛生有問題的店家」。

衛生局昨日獲報後派員查察，衛生局表示，當場未發現鼠跡，不過業者坦承影片畫面屬實，的確是店內烹煮作業空間，當時非營業期間。

衛生局指出，業者已辦理食品業者登錄及投保產品責任險，有定期委託病媒防治業者清消，不過作業場所未有有效的病媒防治措施、垃圾桶未加蓋、食材未分區放置、覆蓋及未有食品從業人員健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，

衛生局表示，針對老鼠問題，將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定，「公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施」暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，對業者裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲餐飲業者落實「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」的防鼠3不措施。食材及廚餘應妥善覆蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

三民區一家北方麵食店遭消費者揭露店內有老鼠，衛生局昨日派員稽查未發現鼠跡，但店內另有其他多項缺失。圖／高市衛生局提供
三民區一家北方麵食店遭消費者揭露店內有老鼠，衛生局昨日派員稽查未發現鼠跡，但店內另有其他多項缺失。圖／高市衛生局提供

老鼠 衛生局 高雄

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