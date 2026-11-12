中榮：肺癌術前免疫合併化療 腫瘤完整切除機會較高

肺癌長期高居台灣癌症主要死因之一，台中榮總胸腔部胸腔介入醫學科今天指出，接受術前免疫合併化學治療的病人，比起單純術前化療者，有較高機會能將腫瘤完整切除乾淨。

台中榮總今天召開記者會，胸腔部胸腔介入醫學科醫師彭睦涵會中說明，肺癌長期高居台灣癌症死因之首，每年新增近2萬名癌友，其中9成是非小細胞肺癌。對於早期非小細胞肺癌患者而言，手術切除腫瘤雖為標準治療，但第3期病人術後5年的復發率仍高達7成，5年存活率也僅約1/3，是臨床上亟需突破的治療瓶頸。

中榮表示，研究顯示，對於無基因變異且具手術切除機會的非小細胞肺癌病人，若能在術前先進行免疫合併化學治療，不僅能有效縮小腫瘤、降低手術難度，還能消滅潛藏的癌細胞。與單純術前化療相比，術前免疫加化學治療能將病人的無復發存活時間延長3年，並將死亡風險降低約30%，5年存活率也大幅上升至65%。

台中榮總胸腔外科主任林志鴻認為，接受術前免疫合併化學治療的病人，比起單純術前化療者，有較高機會將腫瘤完整切除乾淨，且不會增加手術相關併發症。

台中榮總胸腔部胸腔介入醫學科主任黃彥翔指出，術前免疫治療納入健保後，意味著早期非小細胞肺癌的治療模式，從傳統的「先開刀、後用藥」正式跨入「術前即展開治療」的全新里程碑。

以確診肺腺癌第3期的1名52歲患者為例，中榮表示，患者接受「術前免疫合併化學治療」後，儘管治療期間需忍受化療帶來的副作用，憑藉毅力順利完成療程，並隨後進行手術切除腫瘤。術後病理報告顯示「無殘存癌細胞」，至今患者病情維持穩定，未出現復發跡象，成功克服癌症威脅，並已順利重返工作崗位。