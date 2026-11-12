以為病情穩定…泛視神經脊髓炎七年後復發卻癱瘓 醫籲健保放寬給付

視力受損、肢體無力，甚至失明、癱瘓，是泛視神經脊髓炎（NMOSD）患者恐面臨的嚴重後果。長庚醫院腦神經內科教授級主治醫師張國軒回憶，曾有一名患者歷經三次發作、每次相隔約七年，前兩次僅造成單眼部分視力受損，經治療後有所恢復；多年未見復發，原以為病情已趨穩定，未料第三次發作竟造成癱瘓，即使接受治療仍無法恢復原有功能，目前新型生物製劑已有條件可健保給付，但仍希望可放寬給付條件。

一次復發改變一生！泛視神經脊髓炎治療要搶在失能前介入

「泛視神經脊髓炎如果獲得控制，患者甚至有機會過得跟正常人一樣的人生。」張國軒強調，泛視神經脊髓炎復發可能來得突然，每次發作都可能造成不可逆的神經損傷，即使長時間病情穩定，也不代表未來不會再次復發。

即使復發間隔較長，單次嚴重發作仍可能徹底改變患者的人生。「比起等到症狀發生再來搶救，何不一開始就積極預防？」張國軒強調，泛視神經脊髓炎治療的關鍵在於預防復發、保留既有神經功能，且現有治療已證實能有效降低復發風險，盡可能保留患者既有功能。

新藥已納入健保 部分患者仍承擔復發風險與心理壓力

2023年，台灣首度將泛視神經脊髓炎新型生物製劑納入健保給付，為患者帶來治療轉機。然而，現行給付仍設有復發次數等條件，使大部分患者無法取得新藥給付。

新藥納入健保後，符合條件的患者有機會使用更具疾病針對性的治療，但尚未達到給付門檻者，即使有治療需求，仍可能因經濟負擔而受到限制。

張國軒解釋，泛視神經脊髓炎需要長期治療與追蹤，臨床上須綜合評估疾病活性、治療耐受性及共病狀況。不同治療選擇在給藥方式、副作用與監測需求上各有差異，也會影響患者的生活品質。此外，難以預測下一次復發的心理壓力同樣不容忽視。

醫師籲健保給付應看得更長遠

「我們在考慮給付的時候，缺乏對非藥費支出的思考。」張國軒指出，新藥單價確實較高，但若僅以藥費評估，可能忽略預防失能的長期效益。當患者因嚴重復發而失明或癱瘓，後續衍生的勞動力減損、家庭照護及額外醫療成本，都應納入整體評估。

目前健保針對泛視神經脊髓炎新藥訂有抗體檢測、既有治療反應及復發次數等給付條件，其中包括兩年內至少兩次符合規定的復發。張國軒直言，健保資源有限，設定給付門檻有其必要性，但隨著臨床證據與治療經驗累積，也應關注尚未達到復發門檻、卻可能面臨重大失能風險的患者。

「過去未頻繁復發，不代表下一次發作的後果較輕微。」他提醒，若須等到患者累積一定復發次數才能取得給付，可能錯失及早預防嚴重傷害的機會。因此，未來除了復發次數，建議將既有神經功能、疾病活動情形、治療耐受性及失能風險納入評估，讓給付條件更貼近患者需求。

從新藥納入健保給付至今，給付條件也應進一步檢視，在兼顧健保資源合理配置的同時，重視早期預防失能的價值，讓更多有治療需求的患者及早獲得適切照護。