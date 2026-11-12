瘦瘦針恐害突發性失明！眼科權威建議用藥前先看眼科評估眼部血流循環

國內爆發出首宗疑似使用瘦瘦針後失明案例，一位50多歲男子，使用瘦瘦針「胰妥讚」4個月後，竟突發失明，北市聯醫胸腔內科主治醫師蘇一峰通報不良反應，並協助申請藥害救濟。此案引發民眾恐慌，擔心用藥後恐出現類似副作用。對此，眼科醫師指出，瘦瘦針確實「不如外界所想單純」，建議民眾用藥前，先照會眼科醫師，檢查眼部血管情況，才能將風險降至最低。

前述患者通報為缺血性視神經病變（NAION），國際上陸續出現瘦瘦針使用後出現NAION案例。不過，三軍總醫院眼科部特聘主治醫師呂大文指出，NAION不至於導致患者突發性失明，懷疑這名患者為視網膜或玻璃體出血，此情況容易發生於血糖偏高者及糖尿病患者，尤其糖尿病患者若已有視網膜病變，用藥後血糖急遽變化，恐導致血管病變出血，導致失明。

呂大文指出，除視網膜病變，使用瘦瘦針後導致視神經盤缺血、發炎，也可能導致突發性視力惡化，建議用藥前由眼科醫師完整評估，糖尿病患者若要使用相關成分藥物控制血糖，應完整篩檢是否有玻璃體出血、血管病變、黃斑部病變等，才能降低不良反應機率；眼科檢查正常後，建議再會診神經內科，確認頸動脈血流情況，若頸動脈血流不佳，會連帶影響眼部血流，導致眼部副作用。

非糖尿病患者，亦建議用藥前先至眼科評估。呂大文說，許多年輕人未注意瘦瘦針風險，直接開始使用瘦瘦針減肥，反而造成諸多風險，若能先會診眼科，檢查眼部循環系統是否正常，可將NAION等病變風險降至最低，例如患者可能有未知的高血壓情況，透過眼部循環可發現其眼部血管較細，用藥時便可多加留意，相關檢查在眼科門診就能進行，可由眼科醫師使用散瞳劑後目視檢查。

呂大文表示，除突發失明等眼部病變外，瘦瘦針更大風險在胃排空速度變緩，恐導致手術時吸入性肺炎，一般建議病人手術前禁食8小時以上，但使用瘦瘦針病人禁食8小時後，因用藥導致胃排空速度變緩，麻醉後胃部還有剩餘食物，恐在手術時進入病人肺部，導致吸入性肺炎，相關案例層出不窮，麻醉醫學會已著手訂定指引，建議民眾用藥前2週應停用瘦瘦針。