感染A流、B流哪個比較嚴重？ 醫揭4大差異：B流也可能引發重症

每年秋冬進入流感流行季，A型、B型流感輪番出現，不少民眾認為「A流比較嚴重、B流只是小感冒」，雙和醫院成人感染科主治醫師李繼弘表示，這樣的觀念並不正確，兩者的差異並非在嚴重度，而是A流病毒變異速度快、傳播範圍廣，B流雖然變異較慢，仍可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，兩者在病毒特性、流行時間及症狀表現上有所差異，不能單憑病毒類型判斷病情輕重。

時序進入流感好發季節，10月1日起，國內公費流感疫苗也已分階段開打；根據衛福部疾管署實驗室監測資料顯示，國內社區目前流行的流感病毒，以「A流」H1N1為最高，占整體94.7%。

李繼弘說，流感病毒可分為A、B、C、D四型，其中以A型及B型最常造成季節性流感。A型流感的宿主範圍較廣，除了人類，也可能感染雞、鴨、豬等動物，病毒基因變化機會較多，除了季節性流行，也可能因新型病毒株出現，引發跨國甚至全球大流行。B型流感則主要在人類間傳播，病毒變異速度相對較慢，通常造成季節性流行。

從流行時間觀察，A流通常在流感季前段較為活躍，秋冬容易出現明顯疫情；B流則可能在流感季中後段接續流行，部分年度直到春季仍有病例。不過，兩者並沒有固定的流行順序，實際情況仍取決於當年度病毒株及社區傳播狀況。

A流與B流的的症狀表現也有所差異，A流常見突然高燒、全身肌肉痠痛、頭痛及明顯倦怠，部分患者可能併發肺炎等重症。B流同樣會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，但有時會伴隨小腿肌肉痠痛、惡心、腹痛或腹瀉等腸胃道不適。

李繼弘說，這些症狀並非兩者獨有，A流患者也可能腹瀉，B流患者同樣可能高燒不退，無法單憑症狀判斷感染類型，必要時仍須由醫師評估是否進行流感檢測。

至於「同樣感染流感，為什麼有人休息幾天就康復，有人卻需要住院？」李繼弘說，這並不取決於病毒類型，而是與患者本身健康狀況有關，像是65歲以上長者、5歲以下幼兒、孕婦，以及患有心臟病、慢性肺病、腎臟病、肝病等慢性疾病者，都是流感重症高風險族群。癌症患者、免疫功能低下者及BMI達30以上的肥胖者，也應特別留意，這些族群即使感染B型流感，仍可能發生嚴重併發症。

李繼弘說，每年接種流感疫苗仍是預防重症的重要措施，季節性流感疫苗可同時涵蓋當季選定的A型與B型病毒株。民眾平時也應勤洗手、出現呼吸道症狀時戴口罩並減少接觸他人；若經醫師開立抗病毒藥物，應依照醫囑完成療程，避免自行停藥。