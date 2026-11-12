快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

感染A流、B流哪個比較嚴重？ 醫揭4大差異：B流也可能引發重症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
10月1日起，國內公費流感疫苗也已分階段開打；根據衛福部疾管署實驗室監測資料顯示，國內社區目前流行的流感病毒，以「A流」為主。聯合報系資料照
10月1日起，國內公費流感疫苗也已分階段開打；根據衛福部疾管署實驗室監測資料顯示，國內社區目前流行的流感病毒，以「A流」為主。聯合報系資料照

每年秋冬進入流感流行季，A型、B型流感輪番出現，不少民眾認為「A流比較嚴重、B流只是小感冒」，雙和醫院成人感染科主治醫師李繼弘表示，這樣的觀念並不正確，兩者的差異並非在嚴重度，而是A流病毒變異速度快、傳播範圍廣，B流雖然變異較慢，仍可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，兩者在病毒特性、流行時間及症狀表現上有所差異，不能單憑病毒類型判斷病情輕重。

時序進入流感好發季節，10月1日起，國內公費流感疫苗也已分階段開打；根據衛福部疾管署實驗室監測資料顯示，國內社區目前流行的流感病毒，以「A流」H1N1為最高，占整體94.7%。

李繼弘說，流感病毒可分為A、B、C、D四型，其中以A型及B型最常造成季節性流感。A型流感的宿主範圍較廣，除了人類，也可能感染雞、鴨、豬等動物，病毒基因變化機會較多，除了季節性流行，也可能因新型病毒株出現，引發跨國甚至全球大流行。B型流感則主要在人類間傳播，病毒變異速度相對較慢，通常造成季節性流行。

從流行時間觀察，A流通常在流感季前段較為活躍，秋冬容易出現明顯疫情；B流則可能在流感季中後段接續流行，部分年度直到春季仍有病例。不過，兩者並沒有固定的流行順序，實際情況仍取決於當年度病毒株及社區傳播狀況。

A流與B流的的症狀表現也有所差異，A流常見突然高燒、全身肌肉痠痛、頭痛及明顯倦怠，部分患者可能併發肺炎等重症。B流同樣會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，但有時會伴隨小腿肌肉痠痛、惡心、腹痛或腹瀉等腸胃道不適。

李繼弘說，這些症狀並非兩者獨有，A流患者也可能腹瀉，B流患者同樣可能高燒不退，無法單憑症狀判斷感染類型，必要時仍須由醫師評估是否進行流感檢測。

至於「同樣感染流感，為什麼有人休息幾天就康復，有人卻需要住院？」李繼弘說，這並不取決於病毒類型，而是與患者本身健康狀況有關，像是65歲以上長者、5歲以下幼兒、孕婦，以及患有心臟病、慢性肺病、腎臟病、肝病等慢性疾病者，都是流感重症高風險族群。癌症患者、免疫功能低下者及BMI達30以上的肥胖者，也應特別留意，這些族群即使感染B型流感，仍可能發生嚴重併發症。

李繼弘說，每年接種流感疫苗仍是預防重症的重要措施，季節性流感疫苗可同時涵蓋當季選定的A型與B型病毒株。民眾平時也應勤洗手、出現呼吸道症狀時戴口罩並減少接觸他人；若經醫師開立抗病毒藥物，應依照醫囑完成療程，避免自行停藥。

A型流感與B型流感的差異。圖／雙和醫院提供
A型流感與B型流感的差異。圖／雙和醫院提供

重症 流感病毒 流感疫苗

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

咳嗽、喘不停竟引發心肌梗塞！ 醫揭肺阻塞5大警訊：心肺風險恐增24倍

FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

胰臟癌不只與基因有關！醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

糖尿病、洗腎又心衰竭？ 成大醫院研究揭GLP-1藥物降低心血管風險

相關新聞

社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

段慧琳熱愛運動仍罹乳癌二期 醫揭殘酷真相：健康生活不是免死金牌

行腳節目主持人段慧琳近日透露確診第二期乳癌，消息傳出引發關注。長期熱愛戶外活動、運動習慣，卻仍罹患乳癌，也讓不少女性擔心，到底為什麼？」國泰醫院乳房中心主任蔡明霖指出，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌，「健康生活不是免死金牌」，女性不應因為自認健康，就忽略定期篩檢的重要性。

高雄市連鎖北方麵食店疑有大老鼠出沒 衛生局稽查糾多項缺失

高雄市三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，消費者將影片發布在社群平台引起討論，其他網友反映，熱河街多家餐飲店有類似情形值得注意。高市衛生局派員稽查，雖未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。