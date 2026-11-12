快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，冬粉屬於「精緻澱粉」，常見的菜色螞蟻上樹，要小心加入過多油脂及調味料。聯合報系資料庫
營養師提醒，冬粉屬於「精緻澱粉」，常見的菜色螞蟻上樹，要小心加入過多油脂及調味料。聯合報系資料庫

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，許多民眾認為冬粉是綠豆製成，應該具有豆類的營養價值，實際上兩者差異很大。傳統綠豆冬粉主要是將綠豆中的澱粉萃取出來，再加工製成條狀食品，製作過程已去除大部分蛋白質、膳食纖維及其他營養成分。

徐佳靖指出，冬粉主要提供碳水化合物，維生素、礦物質及膳食纖維含量相對有限。相較之下，地瓜、糙米等未高度精製的全穀雜糧類食物，除了提供能量，還能補充更多膳食纖維及微量營養素，營養價值更完整。

為何冬粉被認為適合減重？關鍵就在於吸水膨脹的特性。徐佳靖說，依食物代換概念，煮熟後約半碗冬粉可視為一份全穀雜糧類食物，約提供15公克碳水化合物，與四分之一碗白飯相近。冬粉因含水量高、體積較大，容易讓人誤以為吃得多、熱量卻很低，但若吃下一整大碗，碳水化合物攝取量仍不容小覷。

徐佳靖提醒，市售冬粉不一定全由綠豆澱粉製成，部分價格較低的冬粉，成分標示以馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉為主，消費者應仔細閱讀食品標示，不能只憑「冬粉」兩字，就認定是綠豆製品。

徐佳靖分享自身經驗，曾在配戴連續血糖監測儀（CGM）期間，到火鍋店用餐，當天刻意不吃白飯、也不喝湯，僅吃鍋內食材及約一碗冬粉，沒想到餐後監測到血糖一度升至約230 mg/dL。

除了澱粉，冬粉的烹調方式也是隱藏陷阱。徐佳靖表示，冬粉本身味道清淡，卻具有吸附湯汁、油脂及醬料的特性。無論是螞蟻上樹、炒冬粉或乾拌冬粉，為了增加風味，加入不少油脂及調味料，原本看似清爽的食物，最後可能變成高油、高鈉料理。

對需要限制蛋白質攝取的部分腎臟病患者而言，冬粉雖可作為低蛋白澱粉來源，但若搭配大量醬油、肉燥或濃郁醬汁，反而可能攝取過多鈉，增加飲食控制負擔，應依腎臟病分期及營養師建議調整。徐佳靖強調，冬粉可以適量食用，搭配蔬菜及優質蛋白質，並減少油脂、醬料與濃湯攝取。

營養師 減肥 血糖

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

澱粉越戒血糖越高？日研究揭意外結果 醫提醒：別吃太少

女性每周吃泡麵2次以上 代謝症候群關聯增68% 醫：瘦子也難倖免

天氣一冷就想睡？ 醫：曬太陽、戶外運動有助適應

營養午餐發2克香鬆惹議！徐巧芯解釋「營養師建議」 網質疑增加教師負擔

相關新聞

社工界炸鍋！地方聘「社工員」未限本科畢業 衛福部：不可名實不符

社工人力荒持續，國衛院研究指出，社工人力供需至2028年將降至谷底，為此，衛福部逐漸放寬資格， 許多過去由社工負責的工作，也讓不同科系畢業生投入。近期北市、桃園市身障相關單位發布徵人資訊，欲招聘「聘用社工員」，其資格卻非僅限社工科系畢業，納入復健科系、心理系等，引發社工界炸鍋。

段慧琳熱愛運動仍罹乳癌二期 醫揭殘酷真相：健康生活不是免死金牌

行腳節目主持人段慧琳近日透露確診第二期乳癌，消息傳出引發關注。長期熱愛戶外活動、運動習慣，卻仍罹患乳癌，也讓不少女性擔心，到底為什麼？」國泰醫院乳房中心主任蔡明霖指出，運動與健康生活確實有助降低乳癌風險，但不代表完全不會罹癌，「健康生活不是免死金牌」，女性不應因為自認健康，就忽略定期篩檢的重要性。

高雄市連鎖北方麵食店疑有大老鼠出沒 衛生局稽查糾多項缺失

高雄市三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，消費者將影片發布在社群平台引起討論，其他網友反映，熱河街多家餐飲店有類似情形值得注意。高市衛生局派員稽查，雖未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。