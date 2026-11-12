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賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遠東航空麥道MD-83型客機歷經7次拍賣，昨天由桃園機場公司以211萬元拍定。聯合報系資料照
遠東航空麥道MD-83型客機歷經7次拍賣，昨天由桃園機場公司以211萬元拍定。聯合報系資料照

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

遠東航空自2019年11月起未繳納場站降落費，12月起無預警停飛，共有8架飛機滯留在各機場，包含高雄機場2架、桃園機場1架、松山機場5架，停留在松機的1架航空器已除籍。

遠航1架編號B-28027的MD-83型客機滯留桃園機場，積欠桃機停留費、場站降落費及滯納金，截至去年已積欠高達4394萬餘元。由於飛機長期占用露天停機位，嚴重影響機場空間調度，桃園機場公司因此將案件移送強制執行，盼透過拍賣程序追回龐大欠款，並活化國家門面的機坪空間。

這架機約28年的麥道MD-83型客機歷經7次拍賣，底價下殺到211萬，昨天法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署），攜手桃園地檢署，舉辦「雙11五打七安案件聯合拍賣會」，而遠東這架備受矚目的航空器，最終由桃園機場公司以底價211萬元拍定。

據了解，由於該架飛機長期占用停機坪，排擠既有使用空間，為避免占用成本持續增加，桃園機場公司昨天於法務部行政執行署桃園分署聯合拍賣會以211萬元買下。至於該架飛機將如何處置，桃園機場公司尚在研議中。

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