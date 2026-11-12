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不合格率7成以上！網購汪汪隊手表驗出鉻超標 兒童戒指項鍊也出包

聯合報／ 記者何定照／即時報導
消基會2026年6月於台北市、新北市實體店鋪及電商平台購買30件（含跨境12件）兒童玩具與用品，發現3件重金屬特定元素遷移量超標。圖／消基會提供
消基會2026年6月於台北市、新北市實體店鋪及電商平台購買30件（含跨境12件）兒童玩具與用品，發現3件重金屬特定元素遷移量超標。圖／消基會提供

汪汪隊旋轉翻蓋手表、兒童戒指項鍊都中槍！消基會2026年6月於台北市、新北市實體店鋪及電商平台購買30件（含跨境12件）兒童玩具與用品，依CNS 4797-2檢驗，發現3件網購商品重金屬特定元素遷移量超標

超標樣品含國內採樣2件、跨境1件，其中兒童戒指鉛檢出量超過90 mg/kg、小朋友禮物鳳梨項鍊鎘超過75 mg/kg、汪汪隊旋轉翻蓋手表鉻超過60 mg/kg，均超過國家標準限量規定。

消基會指出，重金屬可經口部或皮膚進入體內，鉛會損害神經系統與造血功能，影響兒童大腦與智力發展；鎘被IARC列為一級致癌物，積聚於腎臟，導致慢性腎臟病與骨質疏鬆；鉻過量可能導致皮膚過敏、發炎，長久下來可能引起潰瘍。

消基會說，標示調查中，國內採樣18件樣品有13件不符規定，不合格率達7成以上，其中多件完全沒有標示。網路平台購買13件樣品有11件不符規定，實體店鋪5件有2件不符規定，顯見網路平台標示亟待改善。

消基會指出，國內現行規範多以「是否定義為玩具」判斷應施檢驗商品，業者可能以「15歲以上適用」或「造型配件」規避檢驗。歐盟REACH法規則規範所有直接接觸皮膚的飾品鉛、鎘含量及鎳釋出量，讓消費者多一層保障。

消基會建議政府，邊境以手持式XRF優先抽檢高彩度塑膠與漆膜商品，並提高市場與海關抽驗頻率；評估將兒童金屬飾品納入應施檢驗品項；嚴查網路賣場中文標示；違規者依《消費者保護法》命限期改善、回收或銷毀。

消基會對業者建議，進口或製造兒童用品前應送驗，落實CNS 4797及CNS 15503，確保低於限量，取得合格報告再販售；電商平台應要求第三方賣家提供檢驗合格證明及標識，定期抽查，不合格商品立即下架。

消基會也對消費者建議，選購認明商品檢驗標識與完整中文標示，避免無標示商品；跨境與低價金屬飾品退換貨困難，尤其無國內服務據點的平台更難索賠，應審慎；嚴禁幼童啃咬金屬飾品或手表，過敏兒童避免長時間配戴。

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