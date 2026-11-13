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一口嚐見百年工藝！法國Le Gall燈塔奶油攜手4大烘焙品牌，開啟味蕾新境界

文／ 黎詩彥 提供

「奶油是甜點的骨幹，撐起整體的香氣與風味。」台灣烘焙市場朝向精緻化、個性化發展，消費者對食材的講究也日益提升。一款好的奶油，不只是配方中的原料，更是決定甜點風味與口感的關鍵。

看準市場對高品質食材的需求，THEfoodco.同興以國際食材選品專業，引進擁有百年歷史的法國Le Gall燈塔乳品，將來自法國布列塔尼的百年經典乳品工藝帶進台灣，讓更多人感受熟成發酵奶油的細膩魅力。

國際食材選品專家同興實業引進法國頂級Le Gall燈塔奶油。 圖／同興實業 提供
國際食材選品專家同興實業引進法國頂級Le Gall燈塔奶油。 圖／同興實業 提供

從乳源到製程，百年堅持淬鍊獨特奶香

「有好的原料，才有好的奶油。」同興總經理吳正雄表示，Le Gall燈塔奶油最珍貴之處，在於對品質的堅持，從乳牛飼養、乳源管理到製作工藝，每個環節都不妥協。

法國布列塔尼擁有適合乳牛生長的自然環境，為確保乳源新鮮，牛乳收集後須於一小時內送達工廠，再以傳統熟成桶式攪拌工藝，經過14至18小時慢速發酵，讓奶油充分發展風味。相較一般製程更耗時，卻也成就了濃郁細緻的奶香，以及獨特的榛果香氣。

入口時，奶油迅速化開，香氣層層綻放，尾韻依然悠長。其中，吳正雄特別推薦「Le Gall燈塔葛宏德鹽之花奶油」，嚴選法國葛宏德產區手工採集海鹽，為奶油增添細緻鹹香與微妙口感，讓風味更顯立體。

同興總經理吳正雄肯定Le Gall燈塔奶油對於品質的堅持。 圖／李清宇 攝影
同興總經理吳正雄肯定Le Gall燈塔奶油對於品質的堅持。 圖／李清宇 攝影

法式甜點的靈魂，在於恰到好處的平衡

擁有逾40年餐飲與食品產業經驗的SILL Entreprises跨國餐飲總監Chef Thierry Nougaret，對法式甜點有著深刻見解。他認為，法式甜點最迷人之處，在於風味與口感的平衡，例如外層酥脆、內裡柔軟，明明充滿奶油香氣，入口卻不顯油膩，因此奶油品質至關重要。

Le Gall燈塔奶油曾獲法國「EPV活文化遺產企業標章」肯定。Thierry指出，這項認證在農牧業領域僅有1%企業取得，足見其工藝價值。透過百年慢速發酵熟成技術，奶油展現出細緻深邃的風味，以及乳脂與水分之間恰到好處的平衡。

他形容：「手工製造的奶油，就像在自然環境中，由陽光、土壤與風孕育出的野玫瑰，與溫室培育的玫瑰截然不同。」建議消費者品嚐甜點時，不妨先聞香再入口，感受乳脂中隱約流露的草本氣息。

在他眼中，真正出色的法式甜點，不必依靠繁複裝飾，而是回歸食材本質。如同一顆名貴鑽石，只要切面精準、光澤自然，就足以展現非凡價值。

SILL Entreprises跨國餐飲總監Chef Thierry示範使用Le Gall燈塔奶油製作風味抹醬。 圖／李清宇 攝影
SILL Entreprises跨國餐飲總監Chef Thierry示範使用Le Gall燈塔奶油製作風味抹醬。 圖／李清宇 攝影

法國百年經典 × 台灣職人手藝，激盪六款風味新作

當法國百年乳品工藝遇上台灣職人的創意，經典也能展現全新風貌。此次Le Gall燈塔奶油攜手四家特色烘焙品牌——Maison Vanille梅頌凡尼爾、遞頌法式烘焙TÉSUAN、餅乾學院School of Cookie，以及名坂奇Min Ben Chi，共同推出六款聯名商品，從法式經典、台灣茶香到鹹甜創意，展現優質乳品在不同甜點中的風味可能。

Le Gall燈塔奶油攜手4家特色烘焙品牌，推出6款聯名商品。 圖／李清宇 攝影
Le Gall燈塔奶油攜手4家特色烘焙品牌，推出6款聯名商品。 圖／李清宇 攝影

01｜Maison Vanille梅頌凡尼爾：鹹甜交織，焦糖海鹽瑪德蓮的迷人層次

Maison Vanille布列塔尼鹽奶油焦糖瑪德蓮。 圖／同興實業 提供
Maison Vanille布列塔尼鹽奶油焦糖瑪德蓮。 圖／同興實業 提供

以法式傳統瑪德蓮聞名的Maison Vanille，此次選用Le Gall布列塔尼無鹽奶油與葛宏德鹽之花奶油，推出「布列塔尼鹽奶油焦糖瑪德蓮」。焦糖的甜潤與鹽之花的細緻鹹香相互襯托，交織出濃郁而不膩的迷人風味。

創辦人Rogan表示，Le Gall無鹽奶油質地滑順、乳香濃厚，是台灣少見水分含量低的奶油，能與其他食材充分融合，使口感更加細緻；搭配鹽之花奶油的天然礦物風味，再以焦糖中和甜度，既保留法式經典韻味，也貼近台灣人的味蕾喜好。

02｜遞頌法式烘焙TÉSUAN：天然食材入味，演繹法式烘焙日常

遞頌法式烘焙TÉSUAN藍莓乳酪歐包、布列塔尼酥餅。 圖／同興實業 提供
遞頌法式烘焙TÉSUAN藍莓乳酪歐包、布列塔尼酥餅。 圖／同興實業 提供

堅持天然原料與職人手作的TÉSUAN，此次推出「藍莓乳酪歐包」及「布列塔尼酥餅」兩款作品。

創辦人陳翊璇表示，「藍莓乳酪歐包」特別為台灣市場研發。主廚試用過多家品牌奶油乳酪，有的酸味較重，有的奶味較重，最終選用Le Gall天然奶油乳酪，因其乳香柔和，與酸甜藍莓能相互輝映，呈現清新果香與醇厚乳香的平衡。

另一款「布列塔尼酥餅」則以葛宏德鹽之花奶油入料。陳翊璇分享，這款甜點以蛋黃與奶油為主要成分，奶油品質尤其重要。鹽之花奶油不僅帶出濃郁香氣，也增添細緻鹹香，讓酥餅入口意外地清爽不膩，鹹甜之間耐人尋味。

03｜餅乾學院School of Cookie：台灣茶遇上法國頂級奶油，打造獲獎曲奇

餅乾學院School of Cookie臺灣茶曲雙口味曲奇鐵盒。 圖／同興實業 提供
餅乾學院School of Cookie臺灣茶曲雙口味曲奇鐵盒。 圖／同興實業 提供

餅乾學院選用Le Gall燈塔發酵無鹽奶油，結合台灣特色茶葉，推出「臺灣茶曲雙口味曲奇鐵盒」，獲得2026年新味食潮獎「烘焙食品」獎項。

餅乾學院使用Le Gall燈塔奶油已有三年，品牌經理吳珮淳表示，「一般自動化產線不會用到這麼高級的奶油，但因為燈塔奶油的質地、操作性與融合度都相當理想，即使應用於自動化產線，也能兼顧製程需求與產品品質。」

她特別喜歡Le Galll燈塔奶油與茶香交融後的表現：「兩種香氣在嘴中產生化學變化，不會互相搶味，而是彼此襯托，形成舒服又平衡的層次。」讓每一口曲奇，都能品嚐到台灣茶韻與法式奶香的美好交會。

04｜名坂奇Min Ben Chi：鹹甜創意碰撞，堅果與奶香的雙重誘惑

名坂奇研發主廚周佳翰（右）使用Le Gall燈塔奶油推出兩款聯名商品。 圖／同興實業 提供
名坂奇研發主廚周佳翰（右）使用Le Gall燈塔奶油推出兩款聯名商品。 圖／同興實業 提供

名坂奇Min Ben Chi肉鬆蕾絲薄餅、夏威夷豆可可脆片。 圖／同興實業 提供
名坂奇Min Ben Chi肉鬆蕾絲薄餅、夏威夷豆可可脆片。 圖／同興實業 提供

來自台南、以精緻創意甜點受到喜愛的名坂奇，此次推出「肉鬆蕾絲薄餅」與「夏威夷豆可可脆片」兩款聯名作品。

「肉鬆蕾絲薄餅」以輕薄酥脆的餅體搭配鹹香肉鬆，融入Le Gall燈塔奶油經慢速發酵淬鍊出的榛果乳香，讓輕盈口感與濃郁香氣相互呼應。

「夏威夷豆可可脆片」則以純粹奶油香氣結合濃醇可可，再加入飽滿香脆的夏威夷豆，堆疊出豐富層次。堅果、可可與奶香交織，為午後時光增添令人難以抗拒的美味享受。

好食材，讓每一份創意都有更好的可能

當經典工藝遇上在地巧思，奶油不再只是甜點的配角，而是串聯風味、口感與創意的重要靈魂。現在就來品嚐六款聯名作品，品味法國百年傳承與台灣職人精神交織而成的美好滋味！

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