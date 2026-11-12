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氣候績效指標台灣名列後段班…專家分析「關鍵原因」國家減碳須另闢蹊徑

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
德國看守協會等組織昨天公布最新氣候變遷績效指標（CCPI），台灣排名第59名與去年持平，東亞鄰國同處後段班。圖／取自CCPI網站
德國看守協會等組織昨天公布最新氣候變遷績效指標（CCPI），台灣排名第59名與去年持平，東亞鄰國同處後段班。圖／取自CCPI網站

德國看守協會等組織昨天公布最新氣候變遷績效指標（CCPI），台灣排名第59名與去年持平，東亞鄰國同處後段班：中國大陸第56、日本第58、南韓第61。環境部指這項評比的方法學未與日俱進，且欠缺第三方客觀評斷；專家認為，關鍵是減碳實績受制於再生能源發展受阻，碳捕捉及封存（CCS）促成低碳電力，有助加速國家減碳速率。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，細看這份評比的分項，台灣氣候政策居第24名、評價中等，略優於日本與南韓；但溫室氣體排放第59、能源使用第55，人均排放仍約11噸，遠高於巴黎協定減碳路徑。

他說，台灣氣候政策評分不差、但量化減量實績墊底，也就是說，目標已寫進法律與NDC，減量速度與力道卻沒跟上。淨零推動是世紀工程，也是人類共同的耐力賽。方向對了，彎彎繞繞總會抵達終點，關鍵在於意志堅定不要輕言氣餒。

劉銘龍表示，今年台灣的再生能源發電占比可望到14%，預計2029年才會達到20%的階段目標，再生能源發展受阻是事實，所以國家減碳必須另闢蹊徑。例如：台塑化與台積電已攜手推動麥寮燃氣電廠的碳捕捉與鹽水層封存，為我國燃氣發電導入CCS跨出第一步。

他建議加速國家減碳的策略如下：

一、 訂定燃煤發電退場時程，避免「以氣代煤」形成新的化石鎖定

二、低碳電力、儲能(儲冷)與電網同步擴充，使電氣化轉化為實質減量

三、碳費應儘快銜接總量管制交易，並以CCS處理水泥、鋼鐵、石化等難減排產業

四、新建天然氣電廠(包括CCGT複循環機組與SOFC固態氧化物燃料電池廠)皆應要求具備CCS-Ready條件；全台焚化爐也應參照挪威Hafslund Celsio焚化爐加裝碳捕捉設備，其中生質碳的捕捉封存可計為碳移除（CDR），使焚化廠從減碳設施進一步成為負碳設施(carbon-negative)。

再生能源 減碳 低碳

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